Arus Mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Sampit Mulai Naik, Tiket Pertengahan Maret Hampir Habis

PERGERAKAN arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mulai mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah jadwal keberangkatan kapal pada pertengahan Maret bahkan dilaporkan hampir penuh.
Kepala Pelni Cabang Sampit, Siti Nafillah, mengungkapkan lonjakan jumlah penumpang sudah terlihat pada jadwal keberangkatan pertengahan bulan.
"Jumlah penumpang untuk keberangkatan KM Leuser tanggal 14 dan 16 Maret sudah di atas 1.300 orang dan itu posisinya sudah non-seat. Sisa tiket mungkin tinggal 100-an lagi karena kapasitas kapal tidak boleh lebih dari itu mengikuti aturan KSOP setempat," kata Kepala Pelni Cabang Sampit Siti Nafillah di Sampit, Minggu.
Pernyataan tersebut disampaikan usai melakukan pemantauan langsung di Pelabuhan Sampit. Pada kesempatan itu, sebanyak 617 penumpang diberangkatkan menuju Surabaya menggunakan PT Pelni melalui kapal motor KM Lawit.
Sehari sebelumnya, kapal yang sama juga tiba di Sampit dengan membawa 139 penumpang dari Semarang.
Untuk jadwal keberangkatan hari tersebut, jumlah penumpang masih dalam kategori normal. Namun, dua jadwal selanjutnya menunjukkan lonjakan tajam dengan pemesanan tiket mencapai sekitar 1.300 orang.
"Karena tiketnya sudah mulai habis, makanya untuk saat ini penjualan kami batasi. Untuk di travel atau umum sudah kami tutup semua dan kami fokuskan ke loket cabang," ujar Siti.
Menurut Siti, tren peningkatan arus mudik di Pelabuhan Sampit memang terjadi setiap tahun. Namun, pada Lebaran 2026, lonjakan dinilai lebih tinggi seiring adanya stimulus ekonomi dari pemerintah berupa potongan harga tiket sekitar 30%.
Program diskon tersebut dinilai efektif mendorong minat masyarakat untuk menggunakan transportasi laut sebagai pilihan mudik yang ekonomis dan nyaman.
Selain faktor harga, pemudik juga mempertimbangkan aksesibilitas serta fasilitas kapal yang dinilai memadai.
Salah satu pemudik, Edi Sutomo, perantau asal Kabupaten Seruyan, memilih berangkat melalui Sampit untuk pulang ke kampung halamannya di Jepara.
"Saya pilih lewat Sampit karena lebih dekat. Pengalaman mudik dengan kapal Pelni selama ini aman dan pelayanannya bagus. Tempat istirahatnya tertib sesuai nomor dek, jadi tidak perlu berebut," ujar Edi. (Ant/E-4)
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret 2026.
Kondisi ini menjadi krusial karena operasional Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk akan ditutup total pada 18 Maret untuk menghormati ritual keagamaan di Bali.
