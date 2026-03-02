Pemerintah Kebut Perbaikan Jalur Pantura dan Tol Trans Jawa Jelang Arus Mudik

Headline
Pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di jalur strategis Pantai Utara (Pantura) hingga Tol Trans Jawa sebagai upaya memastikan kelancaran arus mudik 2026. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan langkah ini dilakukan sebagai respons atas tingginya mobilitas kendaraan di Pulau Jawa yang menjadi koridor utama pergerakan masyarakat saat mudik.
Di wilayah Pantura bagian barat, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat mempercepat penanganan kerusakan jalan, khususnya lubang di ruas jalan nasional. Perbaikan difokuskan agar kondisi jalan siap menghadapi lonjakan volume kendaraan saat puncak arus mudik.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan lubang jalan menjadi prioritas utama dan ditargetkan rampung sebelum puncak arus mudik.
“Dilaporkan ada sekitar 7.000 lubang, sekarang sudah turun drastis ke angka 2.500. Kami pastikan sebelum arus mudik, hampir seluruhnya sudah pothole-free (bebas lubang),” ujar Dody.
Dalam jangka pendek, perbaikan dilakukan melalui metode patching atau penambalan cepat guna menjaga kelancaran lalu lintas.
Sementara itu, dalam jangka menengah, Kementerian PU menyiapkan langkah lanjutan berupa pelapisan ulang (overlay) serta peningkatan konstruksi menjadi rigid pavement atau beton di sejumlah titik rawan agar ketahanan jalan lebih optimal.
Perhatian khusus juga diberikan pada ruas Pemalang–Pekalongan yang merupakan bagian penting dari koridor strategis Pantura dan dikenal memiliki mobilitas kendaraan tinggi, terutama kendaraan logistik dan angkutan umum.
“Ruas Pemalang-Pekalongan ini harus dipastikan dalam kondisi mantap dan aman dilalui masyarakat sebelum Lebaran.”
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret 2026.
Kondisi ini menjadi krusial karena operasional Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk akan ditutup total pada 18 Maret untuk menghormati ritual keagamaan di Bali.
Simak aturan resmi SKB 3 Menteri untuk Mudik Lebaran 2026. Jadwal One Way, Ganjil Genap, Contraflow, dan pembatasan truk di Tol Trans Jawa & Arteri.
KEMENTERIAN Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan strategi pembagian operasional pelabuhan penyeberangan untuk periode Angkutan Lebaran 2026.
PERGERAKAN arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mulai mengalami peningkatan signifikan.
Program ini menawarkan potongan harga hingga 30 persen khusus untuk perjalanan KA Sribilah Utama dan KA Sribilah Fakultatif relasi Medan–Rantauprapat pulang-pergi (PP).
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan terdapat 69 perjalanan KA yang mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang.
Setiap penumpang diperbolehkan membawa barang hingga 20 kg atau volume 100 dm³ (dimensi maksimal 70x48x30 cm) tanpa biaya tambahan per penumpang.
Arus mudik lebaran melalui jalur laut turun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diperkirakan mulai berlangsung Kamus (12/3), sehingga mulai dibuka posko lebaran.
PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 melalui jalur laut dari Batam menuju Belawan, Sumatera Utara, diprediksi terjadi pada keberangkatan kapal tanggal 16 dan 19 Maret 2026.
