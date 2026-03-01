Jelang Arus Mudik 2026, Daop 4 Semarang Intensifkan Perawatan Rutin Jalur KA Sepanjang 677 Km

Headline
Jelang arus mudik-balik Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang, Jawa Tengah, memastikan perjalanan KA selama Angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan selamat dan nyaman. Untuk itu, petugas dari bagian Jalan Rel & Jembatan Daop 4 Semarang melakukan perawatan intensif terhadap jalur rel kereta api wilayah Daop 4, mulai dari Tegal hingga Cepu.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi bertambahnya frekuensi perjalanan KA dan pelanggan selama masa angkutan Lebaran.
"Karena tingkat mobilitas masyarakat meningkat signifikan sehingga menuntut kesiapan prasarana secara optimal guna meminimalkan potensi gangguan operasional," ujar Luqman Arif melalui keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).
Luqman Arif menuturkan bahwa wilayah kerja Daop 4 Semarang mencakup lintas jalur utara dan sebagian selatan Jawa Tengah dengan batas operasional sebagai berikut:
Sisi Barat: Stasiun Tegal (perbatasan dengan Daop 3 Cirebon).
Sisi Timur: Stasiun Cepu (perbatasan dengan Daop 8 Surabaya).
Sisi Selatan: Stasiun Gundih (perbatasan dengan Daop 6 Yogyakarta).
Secara administratif, wilayah Daop 4 meliputi 10 Kabupaten/Kota. "Wilayah operasional Daop 4 Semarang memiliki panjang rel 677 km. Untuk menjaga kualitas jalur rel, KAI Daop 4 Semarang juga memiliki 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Rel dan Jembatan yang terdiri dari 22 UPT Jalan Rel, 4 UPT Jembatan, dan 1 UPT Mekanik," tutur Luqman Arif.
Adapun pekerjaan perawatan prasarana yang dilakukan secara intensif meliputi:
Perawatan Geometri Jalur: Terdiri dari pengukuran dan penyesuaian lebar rel, perbaikan elevasi dan kelurusan rel, serta stabilisasi jalur menggunakan alat berat perawatan jalan rel.
Penggantian Komponen Jalur: Yaitu penggantian bantalan rel (beton/kayu) yang mengalami retak atau rusak, penggantian rel aus, serta penambahan dan penataan ballast (batu kricak) untuk menjaga kekuatan struktur jalur.
Pemeriksaan Jembatan dan Drainase: Terdiri dari pemeriksaan detail konstruksi jembatan kereta api, pembersihan saluran air di kanan-kiri jalur, dan normalisasi drainase di daerah rawan banjir dan genangan.
Patroli dan Penjagaan Daerah Pantauan Khusus: Terdiri dari peningkatan frekuensi patroli di daerah rawan amblesan, banjir, dan longsor; penempatan petugas siaga prasarana selama 24 jam di daerah pantauan khusus; serta mengoperasikan Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ) ekstra selama masa angkutan Lebaran.
Penempatan Alat Material Untuk Siaga (AMUS): Terdiri dari batu ballast, besi, kayu, bantalan beton, dan material lain di atas gerbong datar. AMUS ditempatkan di 5 lokasi wilayah Daop 4 Semarang, yaitu Stasiun Pekalongan, Stasiun Brumbung, Stasiun Gundih, Stasiun Cepu, dan Stasiun Gambringan.
Menurut Luqman Arif, dengan intensifikasi perawatan ini, Daop 4 Semarang menargetkan tidak adanya gangguan prasarana yang dapat menghambat perjalanan kereta api selama masa Angkutan Lebaran 2026. Selain pekerjaan teknis, KAI juga menyiapkan tim tanggap darurat serta peralatan pendukung yang siap digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.
"Daop 4 Semarang berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan tenang," jelas Luqman Arif. Ia juga menambahkan, untuk mendukung kelancaran operasional, masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di jalur rel serta disiplin saat melintas di perlintasan sebidang.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan terdapat 69 perjalanan KA yang mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang.
Setiap penumpang diperbolehkan membawa barang hingga 20 kg atau volume 100 dm³ (dimensi maksimal 70x48x30 cm) tanpa biaya tambahan per penumpang.
