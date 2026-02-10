Jelang Arus Mudik, Satlantas Polresta Cirebon Tinjau Jalan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SATUAN Lalu Lintas Polresta Cirebon melakukan pendataan dan pengecekan kondisi jalan di wilayah hukum mereka. Pengecekan tersebut dilakukan jelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Pengecekan jalan meliputi jalan tol, jalur arteri nasional, maupun jalur alternatif kabupaten yang berada di wilayah hukum Polresta Cirebon.
Plh Kasat Lantas Polresta Cirebon, AKP Hadi Surianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan Kanit Kamsel beserta anggota sekitar satu minggu lalu untuk melakukan pengecekan jalan menjelang pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran 2026 mendatang.
“Pengecekan kami lakukan dari ujung barat wilayah Susukan hingga ujung timur Losari perbatasan Brebes. Ini dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Lodaya 2026, khususnya terkait pendataan jalan yang belum diperbaiki,” tutur Hadi.
Berdasarkan hasil monitoring sejumlah titik jalan memerlukan perhatian dan penanganan. Seperti di jalur tol arah Jakarta menuju Jawa Timur atau jalur A, ditemukan beberapa titik jalan mengalami kerusakan ringan yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya di Km 221, Km 227, Km 229, Km 230, dan Km 232.
Sedangkan di jalur arteri pantura, terpantau kerusakan jalan ada di wilayah timur, tepatnya mulai Gebang hingga Losari. Namun Hadi mengungkapkan kerusakan jalan termasuk kataegori ringan.
Selanjutnya dari hasil koordinasi dengan pihak terkait menyebutkan bahwa perbaikan jalur tersebut ditargetkan selesai pada Februari 2026.
Adapun di jalur kabupaten atau jalur alternatif, Satlantas Polresta Cirebon mencatat beberapa ruas dengan kondisi rusak ringan. Di antaranya Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Talun, yang mengalami kerusakan ringan dan berlubang, serta jalan Susukan yang rusak ringan tanpa lubang. Selain itu, jalan Karangwareng, Kecamatan Karangsembung, juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan.
“Estimasi perbaikannya juga pada Februari. Kami mendapat informasi dari kementerian dan pengelola tol bahwa secara nasional seluruh perbaikan ditargetkan selesai maksimal pada 6 Maret 2026. Mudah-mudahan sebelum tanggal tersebut semua jalur sudah selesai,” jelasnya.
Selanjutnya Satlantas Polresta Cirebon mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan di wilayah Kabupaten Cirebon, untuk selalu waspada.
"Himbauan kami, masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara, karena cuaca saat ini masih tidak menentu,” tutur Hadi. (UL/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved