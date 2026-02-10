Jelang Arus Mudik, Satlantas Polresta Cirebon Tinjau Jalan

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, meninjau perbaikan jalan di wilayah timur Kabupaten Cirebon(MI/Nurul Hidayah)

SATUAN Lalu Lintas Polresta Cirebon melakukan pendataan dan pengecekan kondisi jalan di wilayah hukum mereka. Pengecekan tersebut dilakukan jelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Pengecekan jalan meliputi jalan tol, jalur arteri nasional, maupun jalur alternatif kabupaten yang berada di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Plh Kasat Lantas Polresta Cirebon, AKP Hadi Surianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan Kanit Kamsel beserta anggota sekitar satu minggu lalu untuk melakukan pengecekan jalan menjelang pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran 2026 mendatang.

“Pengecekan kami lakukan dari ujung barat wilayah Susukan hingga ujung timur Losari perbatasan Brebes. Ini dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Lodaya 2026, khususnya terkait pendataan jalan yang belum diperbaiki,” tutur Hadi.

Berdasarkan hasil monitoring sejumlah titik jalan memerlukan perhatian dan penanganan. Seperti di jalur tol arah Jakarta menuju Jawa Timur atau jalur A, ditemukan beberapa titik jalan mengalami kerusakan ringan yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya di Km 221, Km 227, Km 229, Km 230, dan Km 232.

Sedangkan di jalur arteri pantura, terpantau kerusakan jalan ada di wilayah timur, tepatnya mulai Gebang hingga Losari. Namun Hadi mengungkapkan kerusakan jalan termasuk kataegori ringan.

Selanjutnya dari hasil koordinasi dengan pihak terkait menyebutkan bahwa perbaikan jalur tersebut ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Adapun di jalur kabupaten atau jalur alternatif, Satlantas Polresta Cirebon mencatat beberapa ruas dengan kondisi rusak ringan. Di antaranya Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Talun, yang mengalami kerusakan ringan dan berlubang, serta jalan Susukan yang rusak ringan tanpa lubang. Selain itu, jalan Karangwareng, Kecamatan Karangsembung, juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan.

“Estimasi perbaikannya juga pada Februari. Kami mendapat informasi dari kementerian dan pengelola tol bahwa secara nasional seluruh perbaikan ditargetkan selesai maksimal pada 6 Maret 2026. Mudah-mudahan sebelum tanggal tersebut semua jalur sudah selesai,” jelasnya.

Selanjutnya Satlantas Polresta Cirebon mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan di wilayah Kabupaten Cirebon, untuk selalu waspada.

"Himbauan kami, masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara, karena cuaca saat ini masih tidak menentu,” tutur Hadi. (UL/E-4)