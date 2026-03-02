Timur Tengah Memanas, Agen Travel Diminta Kordinasi ke Kemenhaj dan Umrah Purwakarta

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEPALA Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta, Syamsi Mufti, mengimbau, jemaah umrah untuk berhati-hati dan tetap menjaga kondusivitas. Selain itu, Syamsi juga mengimbau agar jemaah terus berdoa untuk keselamatan menyusul memanaskan situasi di Timur Tengah.
Mufti juga mewanti-wanti para agen untuk selalu berkoordinasi dengan kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta untuk lebih menjaga komunikasi yang baik intens sehingga jemaah jemaah umrah yang melaksanakan pemberangkatan umrah dari Purwakarta tertata dengan rapi dan keamanan yang juga cukup terjamin.
"Travel pelaksana penyelenggara pemberangkatan umrah, maupun yang berangkat secara mandiri, diharapkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens untuk kemaslahatan kita bersama, terlebih saat situasi di Timur Tengah sedang memanas," kata Syamsi Mufti yang ditemui di Kantornya, Senin (2/3).
Mutfi juga meminta travel diminta melaporkan jumlah maupun jadwal keberangkatan sehingga terpantau sehingga akan lebih mudah berkordinasi juga ada sesuai yang tidak diharapkan.
Sementara, Manager Operasional Al Muhajirin Tour dan Travel, Lia Nurhayati, menyebutkan, pihaknya telah menerbangkan 23 jemaah umrah dalam dua gelombang, yakni untuk gelombang pertama telah diterbangkan pada tanggal 16 Februari dan akan pulang pada tanggal 3 Maret 2026, dengan jumlah jemaah umrah sebanyak 12 orang.
Sedangkan untuk gelombang kedua telah diterbangkan pada 23 Februari dan akan pulang pada tanggal 2 Maret 2026, dengan jumlah jemaah umrah 11 orang.
"Sebagai penyelenggara saya pastikan untuk jemaah kepulangan tanggal 2 Maret berjumlah 23 orang yang berangkat melalui penyelenggara Al Muhajirin Tour dan Travel Purwakarta dipastikan aman," kata Lia Nurhayati.
Lia menambahkan, untuk kendala kepulangan hanya terjadi pada gelombang pertama karena menggunakan maskapai Qatar Airlines yang akan transit di Qatar, sedangkan untuk maskapai Emirates dan Ettihad transit di Dubai.
"Meski belum ada kepastian apakah akan ganti pesawat yang rombongan pertama karena pesawatnya transit dulu, tapi yang jelas jemaah umrah masih aman karena saat ini masih berada di hotel di Madinah," jelas Lia.
Al Muhajirin Tour dan Travel juga telah mendaftarkan calon jemaah umrah yang diagendakan keberangkatannya pada bulan Syawal 1 April 2026, dengan jumlah calon jemaah yang telah masuk pengajuan visanya sebanyak 24 orang, ditambah 6 orang calon jemaah yang baru mendaftar. (RZ/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved