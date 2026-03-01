Waspada, Ini Titik Rawan Macet hingga Rawan Longsor Jalur Mudik di Jawa Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENGHADAPI arus mudik Lebaran 2026, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta (BBPJN Jateng-DIY) melakukan pemetaan intensif terhadap titik rawan macet dan bencana. Pemudik diminta mewaspadai puluhan titik yang tersebar di jalur utama menuju Jawa Tengah.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia, pada Minggu (1/3), sebanyak 17,7 juta orang diperkirakan akan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Mengingat volume kendaraan yang masif di Jalur Pantura, Pansela, maupun Jalur Tengah, pemerintah mempercepat kesiapan sarana dan prasarana jalan.
Kepala BBPJN Jateng-DIY, Moch Iqbal Tamher, menyatakan bahwa tingkat kemantapan jalan nasional di Jawa Tengah saat ini mencapai 93,47%. Meski siap dilintasi, pemudik wajib memperhatikan pemetaan titik rawan yang telah diidentifikasi.
"Terdapat 46 titik rawan macet dan 23 titik rawan bencana di sepanjang jalur mudik Lebaran tahun ini," ujar Iqbal Tamher.
Penyebab utama kemacetan di 46 titik ini didominasi oleh:
Lokasi yang berisiko terendam banjir akibat hujan deras maupun rob meliputi:
Wilayah perbukitan dengan kontur tanah labil yang rawan longsor meliputi:
Untuk mengurai potensi penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik (H-3 hingga H+3), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengumumkan kebijakan strategis berupa diskon tarif tol.
"Sesuai kesepakatan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), diskon tarif tol tahun ini naik menjadi 30%, dari sebelumnya 20%. Pemberlakuan dimulai sejak H-9 Lebaran," ungkap Dody di sela kunjungan kerja di Pantura.
Kebijakan ini diharapkan memotivasi pemudik untuk melakukan perjalanan lebih awal (early bird) guna menghindari kemacetan parah di puncak arus mudik.
Selain diskon tarif, Kementerian PU melalui BPJT juga menjadwalkan pembukaan 10 ruas jalan tol fungsional. Berikut beberapa ruas yang akan dioperasikan secara fungsional:
|Nama Ruas Tol Fungsional
|Seksi
|Tol Solo–Yogyakarta
|Prambanan – Purwomartani
|Tol Yogyakarta–Bawen
|Ambarawa – Bawen
|Tol Probolinggo–Banyuwangi
|Seksi 1 – 3
|Tol Palembang–Betung
|Seksi 1 – 4
"Pengoperasian jalur fungsional ini adalah langkah konkret untuk memecah arus di titik-titik kemacetan lama agar perjalanan masyarakat lebih lancar dan nyaman," pungkas Dody. (AS/E-4)
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret 2026.
Kondisi ini menjadi krusial karena operasional Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk akan ditutup total pada 18 Maret untuk menghormati ritual keagamaan di Bali.
Simak aturan resmi SKB 3 Menteri untuk Mudik Lebaran 2026. Jadwal One Way, Ganjil Genap, Contraflow, dan pembatasan truk di Tol Trans Jawa & Arteri.
KEMENTERIAN Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan strategi pembagian operasional pelabuhan penyeberangan untuk periode Angkutan Lebaran 2026.
PERGERAKAN arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mulai mengalami peningkatan signifikan.
Pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di jalur strategis Pantai Utara (Pantura) hingga Tol Trans Jawa sebagai upaya memastikan kelancaran arus mudik 2026.
ARUS mudik Hari Raya Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026 semakin dekat.
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.
MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik utama maupun jalur alternatif di wilayah Kabupaten Karawang.
MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk konsisten melakukan pemeriksaaan laik jalan atau ramp check di moda transportasi pada masa angkutan Lebaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved