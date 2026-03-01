Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran Berlaku H-9, Berikut Daftar Ruasnya!

Daftar ruas tol terkena diskn(Dok. Jasamarga)

PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi mengumumkan kebijakan diskon tarif tol sebesar 30% untuk mendukung kelancaran arus Mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat yang diperkirakan mencapai 143,91 juta orang tahun ini.

Jadwal dan Besaran Diskon Tarif Tol 2026

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya memberikan potongan sebesar 20%, pada Lebaran 2026 diskon tarif tol ditingkatkan menjadi 30%. Kebijakan ini berlaku di seluruh ruas tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti Jasa Marga, Hutama Karya, dan lainnya.

Periode Diskon:

Baca juga : Diskon Tarif Tol Lebaran 2026 Naik Jadi 30 Persen, Berlaku Mulai H-9!

Arus Mudik: Mulai H-9 hingga H-7 Lebaran (Estimasi 12-14 Maret 2026).

Mulai H-9 hingga H-7 Lebaran (Estimasi 12-14 Maret 2026). Arus Balik: Periode arus balik (Jadwal resmi akan dirilis mendekati hari H).

Daftar Ruas Tol Fungsional Gratis Mudik 2026

Selain potongan harga, pemerintah juga memfungsionalkan sejumlah ruas tol baru yang dapat diakses secara gratis oleh pemudik. Berikut adalah daftar ruas tol fungsional tersebut:

Wilayah Ruas Tol Fungsional Panjang (Km) Trans Jawa Tol Japek II Selatan (Seksi 3-6) 54,75 km Trans Jawa Tol Yogyakarta-Solo (Prambanan-Purwomartani) 11,48 km Trans Jawa Tol Yogyakarta-Bawen (Ambarawa-Bawen) 4,85 km Trans Sumatra Tol Palembang-Betung (Seksi 1 & 2) 53,6 km Trans Sumatra Tol Sigli-Banda Aceh (Seksi 1) 23,9 km

Strategi Mudik Hemat 2026

Untuk memaksimalkan manfaat diskon tarif tol, pemudik disarankan untuk melakukan perjalanan di luar waktu puncak. Menteri Perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 18 Maret 2026. Dengan mudik lebih awal pada periode H-9, Anda tidak hanya mendapatkan diskon 30%, tetapi juga terhindar dari kemacetan parah di gerbang tol utama seperti Cikampek Utama (Cikatama) dan Kalikangkung.

FAQ: Hal yang Sering Ditanyakan

Apakah saldo e-toll yang kurang tetap bisa mendapatkan diskon?

Diskon akan langsung memotong saldo saat Anda melakukan tapping di gerbang keluar. Namun, jika saldo tidak mencukupi, proses transaksi akan terhambat dan dapat menyebabkan antrean. Pastikan saldo terisi minimal sesuai estimasi tarif normal.

Apakah tol fungsional beroperasi 24 jam?

Kebijakan operasional tol fungsional bergantung pada diskresi kepolisian dan kondisi penerangan jalan. Biasanya, tol fungsional hanya dibuka mulai pukul 06.00 hingga 17.00 WIB demi keamanan pengendara.

Demikian informasi mengenai daftar ruas tol yang mendapatkan diskon tarif pada Mudik Lebaran 2026. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan saldo kartu uang elektronik Anda mencukupi sebelum memulai perjalanan.