Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran Berlaku H-9, Berikut Daftar Ruasnya!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi mengumumkan kebijakan diskon tarif tol sebesar 30% untuk mendukung kelancaran arus Mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat yang diperkirakan mencapai 143,91 juta orang tahun ini.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya memberikan potongan sebesar 20%, pada Lebaran 2026 diskon tarif tol ditingkatkan menjadi 30%. Kebijakan ini berlaku di seluruh ruas tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti Jasa Marga, Hutama Karya, dan lainnya.
Periode Diskon:
Selain potongan harga, pemerintah juga memfungsionalkan sejumlah ruas tol baru yang dapat diakses secara gratis oleh pemudik. Berikut adalah daftar ruas tol fungsional tersebut:
|Wilayah
|Ruas Tol Fungsional
|Panjang (Km)
|Trans Jawa
|Tol Japek II Selatan (Seksi 3-6)
|54,75 km
|Trans Jawa
|Tol Yogyakarta-Solo (Prambanan-Purwomartani)
|11,48 km
|Trans Jawa
|Tol Yogyakarta-Bawen (Ambarawa-Bawen)
|4,85 km
|Trans Sumatra
|Tol Palembang-Betung (Seksi 1 & 2)
|53,6 km
|Trans Sumatra
|Tol Sigli-Banda Aceh (Seksi 1)
|23,9 km
Untuk memaksimalkan manfaat diskon tarif tol, pemudik disarankan untuk melakukan perjalanan di luar waktu puncak. Menteri Perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 18 Maret 2026. Dengan mudik lebih awal pada periode H-9, Anda tidak hanya mendapatkan diskon 30%, tetapi juga terhindar dari kemacetan parah di gerbang tol utama seperti Cikampek Utama (Cikatama) dan Kalikangkung.
Diskon akan langsung memotong saldo saat Anda melakukan tapping di gerbang keluar. Namun, jika saldo tidak mencukupi, proses transaksi akan terhambat dan dapat menyebabkan antrean. Pastikan saldo terisi minimal sesuai estimasi tarif normal.
Kebijakan operasional tol fungsional bergantung pada diskresi kepolisian dan kondisi penerangan jalan. Biasanya, tol fungsional hanya dibuka mulai pukul 06.00 hingga 17.00 WIB demi keamanan pengendara.
Demikian informasi mengenai daftar ruas tol yang mendapatkan diskon tarif pada Mudik Lebaran 2026. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan saldo kartu uang elektronik Anda mencukupi sebelum memulai perjalanan.
ARUS mudik Hari Raya Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026 semakin dekat.
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.
MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik utama maupun jalur alternatif di wilayah Kabupaten Karawang.
MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk konsisten melakukan pemeriksaaan laik jalan atau ramp check di moda transportasi pada masa angkutan Lebaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved