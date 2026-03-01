Diskon Tarif Tol Lebaran 2026 Naik Jadi 30 Persen, Berlaku Mulai H-9!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi mengumumkan kebijakan diskon tarif tol untuk periode Mudik Lebaran 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, besaran potongan harga kali ini melonjak menjadi 30 persen guna mendorong masyarakat melakukan perjalanan mudik lebih awal.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa diskon tarif tol tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada H-9 menjelang Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk mengurai potensi penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik.
"H-8, H-9 seingat saya (mulai berlaku). Semua ruas jalan tol, sama seperti tahun lalu, sama persis. Cuma kalau tahun lalu diskon tarif tolnya 20 persen, sekarang ditingkatkan menjadi 30%," ujar Dody Hanggodo saat memberikan keterangan di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/3).
Dody menegaskan bahwa pemberian diskon ini bertujuan memberikan insentif bagi para pemudik agar tidak bertumpu pada satu waktu keberangkatan yang sama.
"Dengan cara itu, kami berharap pemudik bisa mudik lebih awal, begitu juga dengan arus balik nanti bisa lebih awal," tambahnya.
Kebijakan ini merupakan bagian integral dari paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang telah disiapkan pemerintah dengan total nilai mencapai Rp12,83 triliun. Stimulus ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat selama periode Februari hingga Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sebesar Rp200 miliar dikhususkan untuk subsidi diskon transportasi, termasuk potongan tarif tol dan tiket angkutan umum. Sementara itu, porsi terbesar yakni sekitar Rp12 triliun dialokasikan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Pemerintah berharap dengan adanya kepastian jadwal diskon tarif tol sejak jauh hari, masyarakat dapat melakukan perencanaan perjalanan dengan lebih matang, sehingga kenyamanan dan keamanan selama masa mudik Lebaran 2026 dapat terjaga dengan baik. (Z-10)
