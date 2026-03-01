Headline
KOPRS Lalu Lintas atau Korlantas akan menerapkan pengaturan lalu lintas berupa one way dan contraflow berbasis digital di jalan tol selama mudik lebaran 2026.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan seluruh rekayasa arus saat puncak mudik dan arus balik akan ditentukan melalui pemantauan data secara real time.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Agus Suryonugroho, menegaskan pihaknya telah menyiapkan sistem teknologi untuk mengelola kepadatan kendaraan selama periode Lebaran 2026.
“Korlantas Polri menggunakan teknologi digital saat akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, baik alih arus, baik penjagaan, hingga contraflow, one way nasional, dan seterusnya,” kata Agus dalam keterangannya, Minggu (1/3).
Menurut dia, kebijakan seperti one way nasional, one way sepenggal, hingga contraflow tidak lagi semata-mata berdasarkan perkiraan, melainkan mengacu pada parameter dan pembaruan data lalu lintas secara langsung dari lapangan.
“Hasil dari sistem yang kami bangun berbasis data dan teknologi yang real time agar supaya mudik balik itu lancar. Negara hadir untuk memastikan aman di bidang kriminalitas, lancar di bidang lalu lintas,” ujarnya.
Agus menjelaskan, sistem digital tersebut memungkinkan pemantauan arus kendaraan secara menyeluruh sehingga keputusan rekayasa lalu lintas bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, penerapan one way nasional maupun one way sepenggal akan disesuaikan dengan kondisi terkini di jalur tol. Begitu pula dengan contraflow yang hanya diberlakukan jika memenuhi parameter tertentu.
“Kita akan melakukan one way nasional atau one way sepenggal di wilayah one way nasional dan kami juga akan melakukan rekayasa lalu lintas contraflow,” tuturnya.
Dengan pendekatan berbasis teknologi ini, Korlantas berharap arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan minim kemacetan. (H-4)
