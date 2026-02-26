Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Tiket KA Lebaran 2026 Daop 6 Yogyakarta Terjual 44 Persen, H+3 Jadi Favorit

Ardi Teresti
26/2/2026 21:25
Tiket KA Lebaran 2026 Daop 6 Yogyakarta Terjual 44 Persen, H+3 Jadi Favorit
Ilustrasi(Antara)

ANTUSIASME masyarakat untuk mudik dan balik menggunakan moda transportasi kereta api pada masa Angkutan Lebaran 2026 sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru dari KAI Daop 6 Yogyakarta, sebanyak 231.357 tiket Kereta Api (KA) Jarak Jauh telah ludes terjual hingga Kamis, 26 Februari 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 44% dari total kapasitas yang disediakan oleh Daop 6 Yogyakarta, yakni sebanyak 525.350 tempat duduk untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026.

Puncak Pemesanan Tiket di Daop 6 Yogyakarta

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengungkapkan bahwa tren pemesanan tiket saat ini menunjukkan kepadatan yang signifikan pada periode setelah hari raya.

Baca juga : Dukung Mudik Lebaran 2026, Tol Palembang-Betung Seksi 1-2 Siap Beroperasi Fungsional

Data menunjukkan bahwa penjualan tertinggi sementara terjadi pada H+3 Lebaran atau Selasa, 24 Maret 2026. Pada tanggal tersebut, jumlah tiket yang terjual mencapai 21.217 tempat duduk dalam satu hari, dengan tingkat okupansi menembus angka 101%.

"KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat yang ingin bepergian pada masa Lebaran menggunakan kereta api untuk segera merencanakan perjalanan dan memesan tiket agar tidak kehabisan," ujar Feni Novida Saragih dalam keterangan resminya.

Penambahan 12 Perjalanan KA Tambahan

Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, KAI Daop 6 mengoperasikan 12 KA tambahan yang berangkat awal dari wilayah stasiun Daop 6. Rinciannya terdiri dari 10 KA Jarak Jauh Tambahan dan 2 KA Motis (Motor Gratis).

Daftar Okupansi Tiket KA Lebaran 2026 (Daop 6)

Berikut adalah rincian okupansi dan jumlah tiket terjual KA jarak jauh keberangkatan awal dari stasiun Daop 6 Yogyakarta periode 11 Maret - 1 April 2026 (Data per 26 Februari 2026):

Tanggal Keberangkatan Tiket Terjual Okupansi
11 Maret 2026 2.509 13%
13 Maret 2026 4.806 23%
18 Maret 2026 9.512 45%
22 Maret 2026 13.216 66%
23 Maret 2026 19.954 100%
24 Maret 2026 (Puncak) 21.217 101%
25 Maret 2026 19.688 94%
27 Maret 2026 17.242 82%

Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket pada tanggal favorit, KAI menyarankan untuk menggunakan fitur Connecting Train pada aplikasi Access by KAI yang akan membantu mencarikan rute alternatif dengan menggabungkan jadwal kereta api yang bersambung. (AT/E-4)



Editor : Putri yuliani
