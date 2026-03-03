Pembuangan Limbah Medis Meresahkan Warga Cikalongwetan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BAHAN berbahaya dan beracun (B3) berupa limbah medis dibuang sembarangan hingga menutup akses jalan di Kampung Cileunca, RT 05 RW 10 Desa Tenjolaut, Kecamatan Cikalowetan, Kabupaten Bandung Barat.
Limbah medis itu dimasukan dalam beberapa kantong plastik hitam dan ditumpuk dengan berbagai jenis sampah lainnya. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak serius bagi lingkungan dan kesehatan warga sekitar.
Salah seorang warga, Jana Turjana ,50, menyebutkan, limbah medis itu pertama kali diketahui pada Senin (2/3) lalu. Ia mendapati seseorang yang membuang limbah menggunakan dump truk berwarna kuning.
"Pukul 02.00 WIB, saya dan beberapa warga sempat melihat dan mengejar truk tersebut, tapi tidak berhasil karena truk memepet kami dan akhirnya kami berhenti mengejar," katanya, Selasa (3/3).
Menurut dia, jalan yang tertutup limbah merupakan akses utama warga. Di sekitar lokasi juga terdapat usaha kandang ayam, sehingga kendaraan pengangkut barang tidak dapat melintas akibat tumpukan sampah tersebut.
"Ini jalan utama warga. Ada usaha kandang ayam di sini, jadi mobil pengangkut barang tidak bisa masuk karena tertutup sampah," ujarnya.
Jana juga merasa khawatir karena limbah medis berpotensi membawa penyakit dan membahayakan kesehatan. Ia berharap pihak berwenang segera membersihkan limbah tersebut serta menindak tegas pelaku pembuangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami takut limbah medis ini membawa penyakit," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cikalongwetan, Pipin Irawan mengatakan, pihaknya telah meninjau langsung lokasi pembuangan limbah medis atas dasar laporan dari warga.
Dari hasil peninjauan, pihaknya menemukan berbagai jenis limbah medis seperti jarum suntik, sarung tangan medis, masker, hingga kardus bekas obat-obatan.
"Kami melihat ada jarum suntik, sarung tangan medis, masker, dan kardus obat-obatan. Namun, kami belum mengetahui limbah ini berasal dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana," jelasnya.
Pipin menyatakan, penanganan lebih lanjut sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat ini lokasi telah dipasangi garis polisi oleh Polsek Cikalongwetan.
Lebih jauh, pembuangan limbah medis oleh orang tak bertanggungjawab tersebut sangat disayangkan karena dilakukan di tengah akses jalan satu-satunya yang digunakan warga untuk beraktivitas.
"Limbah medis ini dibuang tepat di tengah akses jalan utama dan satu-satunya yang dipakai warga. Akibatnya masyarakat tidak bisa melintas sama sekali. Ini tentu sangat disayangkan," ungkapnya.
