Tekan Volume Sampah ke TPA Sarimukti, Pemkot Cimahi Tambah TPST

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kota Cimahi terus berupaya mengurangi pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Salah satu solusinya adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Utama, Kecamatan Cimahi Selatan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan, TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
"Di sini sudah lengkap dengan gardu listrik, IPAL dan air sehingga memenuhi sebagai tempat mengelola sampah. Kapasitasnya 10-15 ton untuk menampung sampah di wilayah Utama," ungkapnya, Selasa (10/2).
Ia menuturkan, produksi sampah di Cimahi rata-rata setiap harinya mencapai 233-250 ton. Dari total produksi tersebut, sampah yang bisa dikelola secara mandiri baru sekitar 49 persen.
"Langkah ini merupakan ikhtiar kita untuk mewujudkan zero sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti," ujarnya.
Selain TPST Utama, keberadaan TPST Santiong yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara juga diandalkan untuk mengelola sampah.
Dikelola mandiri
Saat ini, TPST Santiong tengah dalam perbaikan dan pembaharuan kapasitas melalui Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bank Dunia (World Bank).
"Awalnya 50 ton kapasitas pengolahannya, nanti setelah diperbaharui, kapasitasnya ditambah jadi 80-85 ton per hari. Kalau sekarang operasional belum optimal, baru 5-10 ton saja," ungkap Chanifah.
Dengan keberadaan dua TPST tersebut, ditargetkan 250 ton sampah tidak lagi dibuang ke TPA Sarimukti karena akan dikelola secara mandiri.
"Masalah sampah menjadi tantangan besar bagi Cimahi. Setiap harinya sampah yang dihasilkan masyarakat itu 233-250 ton yang harus dikelola," kata Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
Diketahui, pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dibatasi sehingga membuat Pemkot Cimahi harus berinovasi untuk mengelola sampahnya.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Nomor: 6174/PBLS.04/DLH perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti, kuota untuk Kota Cimahi maksimal 119,16 ton per hari atau 1.668,24 per dua minggu.
"Mudah-mudahan (TPST) bisa mengurangi beban sampah di Cimahi. Sekarang pembuangan ke Sarimukti sedang dibatasi dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kita," jelasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved