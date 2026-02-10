Harga Sejumlah Komoditas Pangan mulai Merangkak Naik Jelang Ramadan di Cianjur

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah. Kondisi itu dipicu mulai meningkatnya permintaan disertai dampak kondisi cuaca yang cukup ekstrem. Di Pasar Induk Cianjur misalnya, informasi dari pedagang, komoditas yang harganya terpantau naik antara lain kentang, bawang merah, telur ayam, cabai, serta minyak goreng curah.
"Cabai merah tanjung misalnya, sekarang harganya Rp40 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp30 ribu per kilogram. Lalu bawang merah, asalnya Rp35 ribu, sekarang jadi Rp40 ribu per kilogram," kata Syahrir, pedagang sembako di Pasar Induk Cianjur, Selasa (10/2).
Komoditas yang harganya naik yaitu telur ayam dari Rp28 ribu menjadi Rp31 ribu-Rp32 ribu per kg. Sementara minyak goreng curah dari Rp18.500 menjadi Rp20 ribu per kg.
"Kentang biasa eceran Rp14 ribu, sekarang jadi Rp15 ribu per kg. Kalau bawang putih masih cukup stabil," terangnya.
Syahrir memprediksi harga berbagai komoditas pangan kebutuhan masyarakat bakal naik semakin mendekatinya Ramadan. Pasalnya, permintaan kebutuhan pada momen munggahan atau hari pertama Ramadan turut naik.
"Ada berbagai faktor penyebab sih naiknya harga sekarang itu. Bisa jadi ini dampak kondisi cuaca, kemudian permintaan naik menjelang Ramadan," ungkap dia.
Syahrir memastikan stok berbagai komoditas sampai sejauh ini relatif tersedia. Sehingga, di Cianjur tak terjadi kelangkaan.
"Insya Allah, stok mah aman. Tidak ada kelangkaan barang," pungkasnya.
Pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Cianjur mewaspadai inflasi menjelang Ramadan hingga nanti menghadapi Idulfitri. Berbagai upaya mulai dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi menghadapi momen tersebut.
"Tentunya kita melakukan langkah-langkah pengendalian. Salah satunya nanti kita akan melaksanakan operasi pasar murah dengan tujuan stabilitasi harga dan pasokan bahan pangan," kata Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian.
Wahyu meyakini, dengan berbagai upaya antisipatif, inflasi di Kabupaten Cianjur bisa tetap terkendali. Utamanya stabilitasi harga dan pasokan.
"Berdasarkan laporan dari dinas terkait, sejauh ini harga dan pasokan masih cukup terkendali. Tapi ada beberapa komoditas yang harganya berfluktuasi. Stok juga dipastikan aman," pungkasnya. (BB/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved