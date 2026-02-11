LP Purwakarta Panen Raya Jagung, Hasilkan Belasan Ton

Sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta melakukan panen jagung.(MI/REZA SUNARYA)

LEMBAGA Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta, panen raya jagung hasil program pembinaan kemandirian pertanian bagi warga binaan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan PT Nusa Farm Indonesia di lahan pertanian seluas delapan hektare yang berlokasi di Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Kepala Lp Purwakarta, Mizan Muhami, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan sekaligus asimilasi bagi warga binaan melalui kerja sama resmi antara Lp dan PT Nusa Farm Indonesia.

“Program ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian sehingga mereka memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat,” katanya, Rabu (11/2).

Dia menjelaskan, pengelolaan lahan dimulai sejak 5 November 2025 dengan melibatkan 10 orang warga binaan sebagai peserta awal program. Kegiatan dilakukan setiap Senin hingga Kamis, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, dengan pengawalan petugas.

Dalam program tersebut, warga binaan dilibatkan dalam seluruh proses budi daya jagung, mulai dari penggemburan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman seperti pemupukan, penyiangan gulma, penyiraman, hingga penyemprotan pestisida dan insektisida, sampai pada tahap panen.

Dari total lahan delapan hektare, panen tahap pertama dilakukan di area seluas 3,5 hektare dengan estimasi hasil mencapai 16 ton jagung serta tambahan sekitar 64 ton batang dan daun jagung.

Seluruh hasil panen tersebut dibeli oleh PT Nusa Farm Indonesia. Jagung beserta bonggol dihargai Rp2.400 per kilogram, sedangkan daun dan bagian lainnya dihargai Rp500 per kilogram. Seluruh bagian tanaman jagung dimanfaatkan sebagai pakan sapi di peternakan milik perusahaan tersebut.

“Hasil penjualan setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, dan perawatan diserahkan kepada LP sebagai pengganti biaya operasional serta premi bagi warga binaan yang terlibat dalam program,” ungkap Mizan.

Melalui program ini, LP Purwakarta berharap warga binaan memperoleh keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal usaha setelah menjalani masa pidana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk pembinaan produktif yang memberikan manfaat ekonomi.