LP Purwakarta Panen Raya Jagung, Hasilkan Belasan Ton

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LEMBAGA Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta, panen raya jagung hasil program pembinaan kemandirian pertanian bagi warga binaan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan PT Nusa Farm Indonesia di lahan pertanian seluas delapan hektare yang berlokasi di Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.
Kepala Lp Purwakarta, Mizan Muhami, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan sekaligus asimilasi bagi warga binaan melalui kerja sama resmi antara Lp dan PT Nusa Farm Indonesia.
“Program ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian sehingga mereka memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat,” katanya, Rabu (11/2).
Dia menjelaskan, pengelolaan lahan dimulai sejak 5 November 2025 dengan melibatkan 10 orang warga binaan sebagai peserta awal program. Kegiatan dilakukan setiap Senin hingga Kamis, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, dengan pengawalan petugas.
Dalam program tersebut, warga binaan dilibatkan dalam seluruh proses budi daya jagung, mulai dari penggemburan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman seperti pemupukan, penyiangan gulma, penyiraman, hingga penyemprotan pestisida dan insektisida, sampai pada tahap panen.
Dari total lahan delapan hektare, panen tahap pertama dilakukan di area seluas 3,5 hektare dengan estimasi hasil mencapai 16 ton jagung serta tambahan sekitar 64 ton batang dan daun jagung.
Seluruh hasil panen tersebut dibeli oleh PT Nusa Farm Indonesia. Jagung beserta bonggol dihargai Rp2.400 per kilogram, sedangkan daun dan bagian lainnya dihargai Rp500 per kilogram. Seluruh bagian tanaman jagung dimanfaatkan sebagai pakan sapi di peternakan milik perusahaan tersebut.
“Hasil penjualan setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, dan perawatan diserahkan kepada LP sebagai pengganti biaya operasional serta premi bagi warga binaan yang terlibat dalam program,” ungkap Mizan.
Melalui program ini, LP Purwakarta berharap warga binaan memperoleh keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal usaha setelah menjalani masa pidana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk pembinaan produktif yang memberikan manfaat ekonomi.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
