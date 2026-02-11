Pasar Ramadan di The Papandayan, Sambut Berbuka dengan Rasa, Tradisi, dan Kebersamaan

Sajian Ramadan penuh kehangatan di The Papandayan Bandung(ISTIMEWA)

RAMADAN selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Hari terasa lebih tenang, waktu berjalan lebih pelan, dan momen berbuka menjadi titik temu yang paling dinanti.

Tahun ini, The Papandayan kembali mengajak masyarakat Bandung menikmati kehangatan tersebut melalui Pasar Ramadan di Pago Restaurant, sebuah pengalaman iftar yang merayakan kekayaan rasa Nusantara dalam atmosfer yang nyaman dan penuh keakraban.

Mengusung tema “Bersama Lebih Bermakna”, Pasar Ramadan dirancang sebagai ruang berkumpul yang menghadirkan lebih dari sekadar makan malam. Di sini, tamu diajak kembali pada tradisi berbuka yang sederhana namun hangat, berbagi cerita di meja makan, menikmati sajian favorit Ramadan, dan menciptakan kenangan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Rangkaian buffet yang disajikan menghadirkan rotasi menu harian yang kaya variasi. Mulai dari aneka gorengan klasik, kolak dan bubur manis khas Ramadan, ragam takjil tradisional, hingga jajanan Bandung seperti cilok bumbu dan cilok kuah yang membangkitkan nostalgia.

Area buffet utama juga menampilkan hidangan Sunda dan Nusantara seperti nasi tutug oncom, babat, usus, paru, sambal khas, rendang, ayam kalio, gudeg Jogja, semur daging, dan sayur kapau.

Pilihan soup seperti soto mie, soto Bandung, hingga soto Padang turut melengkapi pengalaman berbuka, berdampingan dengan sushi bar serta main buffet yang menyajikan menu Asia dan Western, dari bistik sapi, ikan bumbu cobek, hingga Singapore glass noodles.

Untuk penutup, dessert station menghadirkan assorted pastry, pudding, martabak manis dan asin, es krim, serta potongan buah segar.



Gulai kambing asap



Namun sorotan utama tahun ini kembali jatuh pada Gulai Kambing Asap, signature dish yang menjadi primadona Pasar Ramadan tahun lalu dan kini dihadirkan kembali atas permintaan banyak tamu.

Aroma smoky yang khas berpadu dengan kuah gulai kaya rempah menjadikan hidangan ini favorit di meja berbuka, ditemani pula Beef Doner Kebab sebagai sentuhan internasional yang melengkapi pengalaman kuliner Ramadan.

Executive Chef The Papandayan, Dadang Suryaman, menyampaikan bahwa menu Pasar Ramadhan tahun ini dikurasi dengan pendekatan yang lebih personal.

“Gulai Kambing Asap kami hadirkan kembali karena respons tamu tahun lalu luar biasa. Tahun ini kami menyempurnakan resepnya, tetap mempertahankan karakter asapnya, tapi dengan rasa yang lebih seimbang. Kami ingin Pasar Ramadan menjadi tempat orang berbuka dengan nyaman, menikmati makanan yang familiar, sekaligus menemukan kejutan rasa baru setiap harinya,” ujarnya.

Pengalaman Pasar Ramadan dapat dinikmati dengan harga Rp310.000 net per orang, sudah termasuk pajak pemerintah dan biaya pelayanan.

Bagi tamu yang melakukan reservasi lebih awal, tersedia harga Early Bird Rp 260.000 net per orang untuk pemesanan sebelum 15 Februari 2026.

Menariknya, The Papandayan juga menghadirkan promo tambahan berupa diskon 15% khusus di Week 1 & Week 4, serta diskon 10% khusus di Week 2 & Week 3, memberikan fleksibilitas bagi tamu untuk memilih waktu berbuka dengan penawaran terbaik.

Tak hanya itu, Pasar Ramadan juga menyediakan pilihan private iftar di beberapa venue seperti Cantigi Wine & Dine, HuruBatu Grill Garden, Meeting Room, hingga Grand Ballroom, ideal untuk acara keluarga besar, gathering perusahaan, maupun silaturahmi komunitas.

Dengan dekorasi bernuansa Ramadan, pencahayaan hangat, dan pelayanan khas The Papandayan yang penuh perhatian, Pasar Ramadan di Pago Restaurant menjadi destinasi berbuka yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga mempererat kebersamaan.

Untuk informasi dan reservasi, tamu dapat menghubungi 022 7310 799 atau 0811 2232 392, serta mengikuti Instagram @thepapandayan dan @pagorestaurant untuk update terbaru.

Di bulan penuh berkah ini, The Papandayan mengundang Anda kembali ke meja makan, menikmati rasa, berbagi cerita, dan merayakan Ramadan dengan cara yang lebih bermakna.