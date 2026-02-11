Headline
IMLEK selalu menjadi momen istimewa untuk kembali berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita, serta merayakan harapan baru dalam suasana penuh kehangatan.
Lebih dari sekadar pergantian tahun, Imlek adalah tentang kebersamaan, tentang duduk satu meja dengan orang-orang terkasih, menikmati hidangan istimewa, dan menciptakan kenangan yang berarti.
Memahami makna tersebut, The Papandayan menghadirkan Chinese New Year’s Eve Buffet Dinner di Pago Restaurant, sebuah perayaan yang dirancang khusus untuk mempererat momen kebersamaan di malam Tahun Baru Imlek.
Diselenggarakan pada Senin, 16 Februari 2026, pukul 18.00–22.00 WIB, malam Imlek ini dirancang sebagai momen kebersamaan yang penuh makna.
Pago Restaurant akan tampil dengan nuansa merah keemasan yang hangat, dilengkapi atraksi Barongsai serta Ang Pao Tree sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran, menghadirkan atmosfer perayaan yang autentik sekaligus elegan.
Para tamu akan dimanjakan dengan buffet spesial Imlek yang menampilkan ragam hidangan Chinese dan internasional, termasuk sajian simbolis seperti Yee Sang, pilihan seafood segar, olahan daging premium, hingga deretan dessert khas perayaan tahun baru.
Semua menu dikurasi untuk menghadirkan keseimbangan rasa, presentasi, dan filosofi Imlek.
Executive Chef The Papandayan, Dadang Suryaman, menjelaskan bahwa konsep menu tahun ini berangkat dari makna kebersamaan.
“Imlek adalah tentang berbagi kebahagiaan dan menyambut awal yang baru. Kami ingin setiap hidangan bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga membawa pesan keberuntungan dan keharmonisan. Karena itu, kami menggabungkan cita rasa klasik Chinese dengan sentuhan modern agar pengalaman bersantap terasa lebih istimewa,” ujarnya.
Chinese New Year’s Eve Buffet Dinner ini ditawarkan dengan harga Rp310.000++ per orang, dengan penawaran diskon 15% untuk reservasi hingga 10 Februari.
Sebuah kesempatan menarik bagi keluarga maupun tamu luar kota yang ingin merayakan Imlek di Bandung dengan suasana yang berbeda.
Dengan perpaduan kuliner istimewa, tradisi Imlek, dan ambience khas The Papandayan, perayaan ini menjadi pilihan sempurna untuk menciptakan momen berharga bersama orang-orang tercinta.
Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi 022 7310 799 atau 0811 2232 392.
