Sambut Imlek Tahun Kuda, Pos Indonesia Luncurkan Prangko Edisi Khusus

Pos Indonesia meluncurkan seri perangko Tahun Kuda 2577 menyambut imlek.(ISTIMEWA)

TAHUN Baru Imlek 2577 sudah datang. PT Pos Indonesia menyambutnya dengan meluncurkan seri perangko Tahun Kuda 2577.

Perangko sudah diedarkan sejak 10 Februari 2026, berdenominasi Rp10.000.

Peluncuran seri perangko reguler edisi khusus Imlek ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan Pos Indonesia. Sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2024 Naga Kayu 2575 dan edisi Tahun Ular 2576.

“Secara sosial budaya, Tahun Kuda 2577 menjadi momentum untuk memperkuat nilai kerja sama, semangat pantang menyerah dan inovasi. Karakter Tahun Kuda identik dengan optimisme, kemandirian dan jiwa petualang," ungkap Manajer Konsinyasi dan Filateli Pos Indonesia Ria Marantika, Selasa (10/2).

Menurut dia, seperti kuda yang berlari maju tanpa ragu, tahun ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus bergerak, beradaptasi dengan perubahan zaman dan membangun harapan baru dengan semangat positif. Pos Indonesia dengan bangga menghadirkan semangat Tahun Kuda dalam bentuk perangko edisi khusus seri Imlek.

Nasyarakat dapat membeli beragam bentuk seri perangko edisi khusus Tahun Kuda ini, baik satu lembar utuh (fullsheet) sebanyak 18 keping perangko seharga Rp180.000 atau berbentuk lembar souvenir sheet seharga Rp40.000, kemasan prisma seharga Rp 85.000 dan sampul hari pertama seharga Rp33.000.

“Pos Indonesia mencetak 4.000 fullsheet prangko, 6 ribu souvenir sheet, 1.500 kemasan prisma dan 750 sampul hari pertama,” papar Marantika.

Koleksi



Pos Indonesia, lanjut dia, turut bangga sekaligus mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada masyarakat Tionghoa. Pos Indonesia berharap, kebahagiaan menyambut Tahun Baru Imlek dapat disebarluaskan melalui edisi khusus perangko seri Imlek ini kepada anak-anak sekaligus menjadi sarana edukasi dan mempertahankan warisan sejarah.

Salah seorang filatelis, Tika mengaku sangat antusias terhadap peluncuran perangko edisi khusus Imlek Tahun Kuda ini.

“Dari dulu saya terus mengoleksi. Kali ini shio kuda, gambarnya bagus, jadi saya beli untuk koleksi,” jelas perempuan yang sudah mengoleksi perangko sejak 2012 ini.

Selain Indonesia, dalam sebulan terakhir ini, beberapa negara melalui Administrasi posnya, juga meluncurkan edisi khusus perangko Imlek Tahun Kuda. Di antaranya Singpost Singapura, Hongkong Post, Australia Post, La Poste Perancis, USPS Amerika Serikat, China Post dan United Nations Postal Adminisration.