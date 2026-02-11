Unisba Perkuat Budaya Riset dan Internasionalisasi melalui SPeSIA 2026 dan 1st VISION

Unisba menggelar Seminar Nasional Penelitian Sivitas Akademika sebagai momentum penting dalam penguatan budaya akademik mahasiswa.(ISTIMEWA)

UNIVERSITAS Islam Bandung (Unisba) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat budaya riset dan internasionalisasi melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Penelitian Sivitas Akademika (SPeSIA) 2026 dan 1st Virtual International Student Conference (VISION).

Kegiatan digelar pada Rabu (11/2) di Aula Utama Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi, baik nasional maupun internasional, dengan partisipasi mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Zimbabwe, Somalia, dan Aljazair.

Baca juga : Unisba Perkuat Tata Kelola Air Bersih dan Mitigasi Kebakaran di Kampung Adat Kuta

Seminar ini diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas Bhakti Kencana, Politeknik Al Islam Bandung, dan Politeknik Pajajaran sebagai co-host.

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Unisba, Asnita Frida BR Sebayang menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan budaya akademik mahasiswa.

“Melalui SPeSIA yang bersinergi dengan 1st VISION, Unisba terus mendorong mahasiswa untuk aktif meneliti, berinovasi, dan berkontribusi dalam menjawab tantangan global,” ujarnya.

Baca juga : 67 Tahun Universitas Islam Bandung, Komitmen Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul

Dia juga mengapresiasi para mitra co-host yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Pada tahun ini, lebih dari 950 karya ilmiah dipresentasikan, menunjukkan tingginya produktivitas riset mahasiswa. Seluruh karya tersebut tidak hanya dipresentasikan, tetapi juga akan diterbitkan dalam prosiding nasional dan internasional, serta diarahkan menuju jurnal ilmiah bereputasi.

Melalui tema VISION 2026, “Enhancing SDGs Research in 6.0 Society”, Unisba mendorong mahasiswa untuk berperan sebagai Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid dalam menghadapi era disrupsi digital. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengembangkan soft skill dan hard skill secara seimbang.



Agenda rutin



Ketua Pelaksana SPeSIA 2026, Ahmad Arif Nurrahman menjelaskan bahwa SPeSIA merupakan agenda rutin setiap semester sebagai wadah diseminasi hasil penelitian mahasiswa, dosen, dan peneliti. Sementara itu, VISION menjadi konferensi internasional pertama Unisba dalam rangka memperkuat program internasionalisasi.

Pada 2026, kegiatan ini berhasil menghimpun 957 artikel ilmiah multidisiplin, terdiri atas 928 artikel nasional berbahasa Indonesia dan 29 artikel internasional. Artikel-artikel tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari keislaman, ekonomi, hukum, pendidikan, teknik, kesehatan, hingga sains dan sosial.

Seluruh artikel akan dipublikasikan dalam prosiding nasional dan internasional serta jurnal terpilih yang telah terindeks Garuda Dikti dan Google Scholar, serta dilengkapi DOI. Publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sitasi ilmiah dan mendukung pemeringkatan SINTA Unisba.



Orasi ilmiah



Selain publikasi ilmiah, Unisba juga memanfaatkan media sosial, khususnya TikTok, sebagai sarana publikasi video presentasi dan konten edukasi peserta guna memperluas jangkauan diseminasi ilmu pengetahuan.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan penghargaan kepada presenter dengan artikel terbaik serta kategori konten edukasi terbaik. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas karya ilmiah.

Kegiatan ini juga menghadirkan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Prof Ike Junita Triwardhani, Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba, dengan judul “Relasi Antarpribadi untuk Resiliensi dalam Dunia Kerja.”

Sebagai bentuk apresiasi, Unisba memberikan penghargaan kepada presenter dengan artikel terbaik di setiap fakultas.

Penghargaan Best of The Best Presentation diraih oleh Nazwa Sabila Febiana dari Fakultas Dakwah dengan nilai 36,988 melalui artikel berjudul “Framing Realitas Sosial dalam Proses Produksi Program ‘Cerita Muslimah’ MQTV untuk Syiar Islam.”

Selain itu, Unisba juga menganugerahkan penghargaan kepada tiga pemenang kategori Best Presenters dan Best Papers 1st Vision 2026. Tak hanya itu, penghargaan khusus juga diberikan untuk kategori Konten Edukasi.