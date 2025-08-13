Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Cuaca Ekstrem, Dinas Kesehatan Cianjur Imbau Warga Waspada ISPA

Benny Bastiandy
13/8/2025 19:04
Cuaca Ekstrem, Dinas Kesehatan Cianjur Imbau Warga Waspada ISPA
Lewat spanduk dan brosur, Dinas Kesehatan Cianjur mengimbau warga untuk mewaspadai ancaman penyakit.(MI/BENNY BASTIANDY)

KONDISI cuaca ekstrem akhir-akhir ini memicu kerentanan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengimbau masyarakat menjaga kondisi daya tahan tubuh.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Cianjur, I Made Setiawan, mengatakan kondisi cuaca akhir-akhir ini terus berubah-ubah. Dari sisi kesehatan, ini rentan memicu berbagai penyakit.

"Kalau cuaca seperti ini biasanya rentan infeksi saluran napas, influenza biasa, atau radang yang disebabkan staphylococcus atau bakteri lainnya," terangnya, Rabu (13/8).

Dia menuturkan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dimungkinkan bisa menangkal kerentanan penyakit yang menyebar saat cuaca ekstrem. Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan sangat diperlukan, terutama mencegah potensi penyebaran demam berdarah dengue (DBD).

"Pada kondisi cuaca seperti ini, kita harus meningkatkan hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya menerapkan PHBS. Itu yang harus dipegang," ungkap dia.

Upaya lain yang tak kalah penting ialah asupan makanan bergizi. Perlu juga dibarengi dengan olahraga dan istirahat yang cukup.

"Hindari juga stres. Pola-pola ini akan meningkatkan imunitas. Daya tahan tubuh kita harus ditingkatkan. Itu kuncinya," pungkas Made.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved