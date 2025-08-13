Pos Indonesia dan RestockTech Kerja Sama Dukung UMKM, Perkuat Akses Pasar Global

PT Pos Properti Indonesia, anak perusahaan PT Pos Indonesia, terus memperkuat usaha dengan menjalin kolaborasi bersama sejumlah lembaga.(DOK/POSIND)

PT Pos Indonesia (Persero) bersama anak usahanya, PT Pos Properti Indonesia, menjalin kerja sama strategis dengan RestockTech, perusahaan teknologi di bidang pergudangan dan pemenuhan berbasis digital.

Kedua perusahaan sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemanfaatan bangunan milik PT Pos Indonesia.

Penandatanganan ini bertujuan mendukung ekosistem bisnis tenant Pos Properti sekaligus memperkuat sinergi antar lini bisnis dan mitra strategis. Kolaborasi ini akan memperkuat infrastruktur logistik dan distribusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, serta membantu memperluas jangkauan produk lokal ke pasar global.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi peran PT Pos Indonesia dalam ekosistem logistik modern yang terintegrasi dengan teknologi. Dengan jaringan distribusi nasional yang kami miliki, ditambah dukungan fasilitas properti yang dikelola secara profesional oleh Pos Properti, kami optimistis dapat memberikan solusi logistik yang efisien, kompetitif, dan mampu membuka akses pasar global bagi UMKM Indonesia,” kata Endy PR Abdurrahman, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Rabu (13/8).

Menurut dia, kerja sama Ini bukan sekadar kolaborasi bisnis, tetapi juga komitmen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Junita Roemawi, Direktur PT Pos Properti Indonesia menambahkan, momen ini menegaskan komitmen perusahaannya dalam akselerasi strategi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga konsistensi langkah dalam mencapai target kinerja 2025.

“Ini juga upaya menghadirkan inovasi ruang bisnis strategis yang mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia,” katanya.



Teknologi pergudangan



Didirikan pada 2020, RestockTech menjadi mitra penting dalam pemberdayaan UMKM melalui solusi end-to-end yang mengintegrasikan teknologi finansial, ekosistem ritel, distribusi, dan manajemen rantai pasok. Perusahaan ini telah bermitra dengan berbagai lembaga dan institusi strategis, termasuk Kementerian Koperasi & UMKM, SMESCO, serta penyedia sistem omnichannel dan pusat pemenuhan terkemuka.

“RestockTech berkomitmen membantu brand lokal tumbuh melalui teknologi pergudangan dan logistik yang terintegrasi, ditunjang lokasi pergudangan yang strategis dan representatif. Bergabungnya PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia memperkuat ekosistem kami dalam mewujudkan tujuan tersebut,” ujar M Audi Vialdo, CEO RestockTech.

RestockTech saat ini mengoperasikan fasilitas pergudangan representatif dengan sistem manajemen modern berbasis teknologi digital. Selain itu juga layanan fulfillment dan distribusi terintegrasi untuk membantu UMKM mengelola kegiatan operasional secara efisien dan skalabel.

Sementara itu, PT Pos Properti Indonesia, yang berdiri sejak 2013, berfokus pada optimalisasi dan pengembangan aset milik PT Pos Indonesia melalui pengelolaan gedung, penyewaan, pengembangan properti, hospitality, hingga jasa konstruksi.

Di sisi lain, PT Pos Indonesia, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah lama menjadi tulang punggung layanan pos dan logistik nasional. Perusahaan menghadirkan kekuatan infrastruktur dan jaringan distribusi yang luas.

Dalam kerja sama ini, Pos Properti akan mempersiapkan lokasi pergudangan strategis yang diintegrasikan dengan sistem teknologi RestockTech.

Sinergi ini diharapkan mampu memangkas hambatan logistik, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat ekspansi produk lokal hingga ke pasar internasional.