Dari Bandung, Darul Hikam Tingkatkan Solidaritas Palestina pada Peringatan HUT RI

SOLIDARITAS untuk Palestina kembali digelorakan di Kota Bandung pada rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Adalah Yayasan Darul Hikam yang mengusung tekad “Indonesia Merdeka, Dukung Penuh Palestina Merdeka”.
"Di Palestina masih terjadi pembantaian dan ketidakadilan. Karena itu Yayasan Darul Hikam terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan solidaritas bagi warga Palestina," ungkap Ketua Yayasan Darul Hikam, Dr Ir H Sodik Mudjahid, MSc, di Bandung, Senin (11/8).
Selain atas nama kemanusiaan, lanjutnya, solidaritas ini masih sangat perlu dilakukan karena Palestina memiliki jasa untuk Indonesia. Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Yayasan DArul Hikam menggelar lima aksi besar demi solidaritas untuk Palestina. "Aksi digelar masif di Kota Bandung," tambah Sodik.
Mantan anggota DPR RI dua periode itu mengungkapkan aksi pertama ialah pengibaran bendera Palestina berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih. Yayasan Darul Hikam mengelar di seluruh unit pendidikan, masjid dan orangtua para siswa di yayasan ini.
"Keluarga besar Darul Hikam juga melakukan pemasangan spanduk dan baliho dukungan Palestina di 100 titik strategis, serta pembagian dan penjualan bendera Palestina dengan seluruh hasil penjualan disumbangkan
untuk rakyat Palestina," jelasnya.
Donasi
Aksi lain ialah Gerakan Donasi “One Man One Dollar” serta penyebaran twibbon dan pembagian stiker dukungan kemerdekaan Palestina kepada masyarakat Bandung.
"Gerakan ini bukan sekadar simbol, tetapi ajakan nyata untuk menghidupkan kembali semangat kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sebagaimana amanat konstitusi Indonesia. Melalui aksi yang dilakukan secara serentak dan melibatkan ribuan warga, Darul
Hikam ingin menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus menjadi inspirasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan penindasan," tandas Sodik.
Seruan dan aksi ini menjadi bukti komitmen Yayasan Darul Hikam yang konsisten terhadap isu-isu kemanusiaan di Palestina. Sebelumnya, Yayasan Darul Hikam lewat LAZIS Darul Hikam telah enam kali menyalurkan donasi ke Palestina lewat Yordania.
Sampai saat ini, Lazis Darul Hikam telah mengumpulkan dana sekitar Rp2 miliar dari masyarakat untuk solidaris Palestina.
"Yayasan Darul Hikam juga menegaskan tiga pesan utama dalam seruan solidaritas untuk Palestina ini. Kami mengajak untuk berdoa bagi para pemimpin dan rakyat Indonesia serta rakyat Palestina, mengibarkan bendera Palestina berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih, dan mengajak masyarakat berdonasi bagi perjuangan rakyat Palestina," tambah Sodik.
Dia menambahkan, sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, Darul Hikam mencoba memperingati kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Yayasan ingin tetap menjaga marwahnya
dengan mengajak masyarakat memaknai momen ini sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat Palestina.
"Kami berharap komitmen ini dapat menjadi dorongan bagi lembaga
lain untuk turut mendukung seruan aksi solidaritas, sehingga nilai-nilai kemerdekaan menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia dapat dirasakan dengan penuh makna oleh seluruh masyarakat," tandas Sodik.
