Pemkab Kuningan Gelar Istigosah Memohon Kesalamatan dan Kedamaian

Aparat Pemkab Kuningan dan masyarakat menggelar istiqosah untuk meminta keselamatan dan kedamaian.(MI/NURUL HIDAYAH)

PEMERINTAH Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat edaran ke seluruh camat dan kepala desa untuk menggelar istigosah di wilayah masing-masing.

Pemkab Kuningan sudah menggelar istigosah pada, Minggu (31/8) di ruas jalan Siliwangi, depan pendopo Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menghadiri istigosah.

Istigosah dipimpin langsung oleh sejumlah ulama. Turut hadir forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Kabupaten Kuningan. Masyarakat pun turut berdoa dengan khusyuk di kegiatan tersebut.

Baca juga : Macan Tutul Terjebak di Balai Desa di Kuningan

“Hari ini, dihadiri juga oleh MUI dan tokoh-tokoh agama, kita melaksanakan istigosah,” tutur Dian.

Istigosah ini dilakukan untuk berdoa bersama-sama, memohon keselamatan dan kedamaian untuk Indonesia dan juga untuk Kabupaten Kuningan.

"Semoga situasi yang tengah memanas ini bisa segera mendingin dengan berdoa bersama-sama,” tambahnya.

Baca juga : Bupati Kuningan Minta Koperasi Desa Jadi Tombak Ekonomi Kerakyatan

Pemkab Kuningan, ujar dia, juga turut prihatin terhadap korban yang berjatuhan akibat aksi demo yang terjadi di sejumlah daerah. Diharapkan situasi segera kembali kondusif dan semua orang bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.

Sementara itu Pj Sekda Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan keamanan di Kabupaten Kuningan.

“Keamanan bukan hanya tugas aparat atau pemerintah. Tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Istigosah ini tidak hanya digelar di depan pendopo, namun juga di seluruh desa maupun kecamatan di Kabupaten Kuningan. Melalui surat nomor 400.8/2777/Kesra tertanggal 30 Agustus 2025, seluruh camat maupun kuwu (kepala desa) diminta untuk melakukan istigosah di tempat masing-masing dengan tujuan untuk memohon pertolongan dari Allah SWT agar negeri ini diberikan keselamatan, keberkahan dan kedamaian.