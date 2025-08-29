iEVOKE Wellness Bandung sudah dibuka, memberi pilihan berbeda untuk berolahraga dengan menyenangkan.(DOK/IEVOKE)

PILIHAN pusat kebugaran bagi warga Bandung semakin bervariasi. Yang terbaru, IEVOKE Wellness Bandung resmi dibuka dan siap mengubah wajah dunia kebugaran di Kota Kembang.

Dirancang untuk gaya hidup modern, IEVOKE memperkenalkan konsep “Fleksibel & Tanpa Komitmen”. Seluruh kelas dapat diikuti dengan sistem kredit pay-as-you-go, sehingga memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berlatih tanpa terikat kontrak jangka panjang.

“IEVOKE hadir untuk mengubah cara Bandung memandang olahraga,” ujar Vera Ie, pemilik dan Direktur IEVOKE Wellness Bandung.

Baca juga : One-Stop Wellness di Kawasan Senopati Hadirkan Resto Sehat hingga Gym

Dia meyakini olahraga harus terasa menyenangkan, bersifat sosial, dan memberdayakan, bukan menjadi beban dan kewajiban.

"Dengan sistem fleksibel dan kelas inovatif seperti StickFit, kami menghadirkan sesi olahraga yang menyesuaikan gaya dan ritme hidup Anda, bukan sebaliknya,” tandasnya.

Bagi mereka yang menginginkan konsistensi, tersedia juga pilihan keanggotaan bulanan maupun jangka panjang dengan akses tanpa batas.

Baca juga : Ini Manfaat Berolahraga di Malam Hari

IEVOKE menawarkan lebih dari 100 kelas inovatif yang memadukan energi, kreativitas, dan komunitas, termasuk BEATBoxing, Group Pilates, serta StickFit – pertama di Asia – yaitu program latihan fungsional dinamis menggunakan tongkat yang dikombinasikan dengan musik ritmis.

Dirancang untuk mengasah koordinasi, membangun kekuatan, dan meningkatkan daya tahan, StickFit menghadirkan pengalaman interaktif sekaligus membakar kalori dengan cara menyenangkan yang belum pernah ada sebelumnya.



Konsep Kebugaran Terkini



IEVOKE menawarkan lebih dari 100 kelas inovatif yang memadukan energi, kreativitas, dan komunitas, antara lain:

BEATBoxing – Latihan tinju berintensitas tinggi dengan musik hype penuh adrenalin, menghadirkan sensasi latihan seperti pesta di COMBAT STUDIO.

Group Pilates – Latihan inti, postur, dan fleksibilitas dalam suasana kelompok suportif di LUMINA STUDIO.

StickFit – latihan fungsional dinamis menggunakan tongkat yang dikombinasikan dengan musik ritmis, dirancang untuk mengasah koordinasi, kekuatan, dan ketahanan tubuh.

Program ini menghadirkan pengalaman berbeda: seru, interaktif, sekaligus membakar kalori dengan cara menyenangkan yang diadakan di THE STAGE STUDIO.

Rooftop Functional Training – latihan outdoor di rooftop dengan pemandangan Kota Bandung. Menggabungkan cardio, mobilitas, dan kekuatan sembari menikmati udara segar di The Rooftop.

Gym Area – Latihan angkat beban dan cardio dengan peralatan kebugaran terkini.

Fasilitas Lengkap



Untuk memenuhi kebutuhan seluruh pecinta kebugaran, IEVOKE Wellness Bandung dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti:

4 Studio kelas: COMBAT STUDIO, LUMINA PILATES STUDIO, THE STAGE STUDIO, dan THE ROOFTOP.

Area loker pria & wanita dengan shower dan grooming space.

Fuel Bar dengan pilihan makanan & minuman sehat.

Café modern berkolaborasi dengan NORTHWOOD Group.

Layanan fisioterapi dan pijat kesehatan oleh ELEVATE Physiotherapy

Dengan visi menjadi pusat kebugaran paling inspiratif di Bandung, IEVOKE menjadikan tiap individu agar dapat bergerak, berkembang, dan tampil penuh percaya diri melalui pengalaman olahraga yang menyenangkan, inovatif, dan tanpa batas.

Hendra Nugraha, Ahli Gaya Hidup & Kebugaran menyatakan Bandung adalah kota dengan energi yang hidup. IEVOKE menyalurkan semangat itu ke setiap kelas, setiap beat, dan setiap sudut ruangannya.

"Mereka membuktikan bahwa olahraga berkualitas dunia bisa dikemas menyenangkan secara bersamaan," tandasnya.