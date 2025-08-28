Optimalisasi Aset, Pos Properti Indonesia Hadirkan Ruang Kerja Modern di Jantung Ibukota

Gedung Pos Ibukota telah disulap menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.(DOK/POS PROPERTI INDONESIA)

POTENSI besar dimiliki PT Pos Indonesia. Sebanyak 2.900 aset properti perusahan ini tersebar di Jakarta dan lokasi strategis lainnya di seluruh Indonesia.

Salah satunya ialah Gedung Pos Ibukota Jakarta yang merupakan Kantor Pos bersejarah yang berdiri megah di pusat kota. Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.

Di bawah pengelolaan Pos Properti Indonesia, anak perusahaan PT Pos Indonesia, lantai 4, 5, dan 6 gedung ini disulap menjadi ruang kerja dan ruang rapat modern yang siap menunjang kinerja profesional.

"Transformasi ini terwujud melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendukung operasionalnya. Lebih dari sekadar penyewaan ruang, kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana aset dapat dihidupkan kembali dengan sentuhan modern, tanpa kehilangan nilai historisnya," ungkap Gendin Ayu, Head of Corporate Affair PT Pos Properti Indonesia

Setiap sudut ruang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kerja yang optimal. Lokasi ini dilengkapi furnitur ergonomis, infrastruktur teknologi terkini, dan atmosfer kondusif yang memadukan sentuhan modern dengan kebutuhan profesional masa kini.



Kerja sama

Aset properti PT Pos Indonesia merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu, kerja sama dan pemanfaatannya bisa dilakukan dengan dunia usaha.

"Pos Properti membuka peluang bagi sektor publik maupun swasta untuk

memanfaatkan ruang dan lokasi unggulan melalui berbagai skema kerja sama yang fleksibel. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip good governance, setiap kerja sama diharapkan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi

pada penguatan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan pembangunan nasional," tambah Gendin.

Pos Properti Indonesia, lanjutnya, mengundang para mitra strategis untuk bergabung dalam misi mengoptimalkan aset, menciptakan ruang yang produktif, dan menghidupkan kembali potensi aset.

