Optimalisasi Aset, Pos Properti Indonesia Hadirkan Ruang Kerja Modern di Jantung Ibukota

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
POTENSI besar dimiliki PT Pos Indonesia. Sebanyak 2.900 aset properti perusahan ini tersebar di Jakarta dan lokasi strategis lainnya di seluruh Indonesia.
Salah satunya ialah Gedung Pos Ibukota Jakarta yang merupakan Kantor Pos bersejarah yang berdiri megah di pusat kota. Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Di bawah pengelolaan Pos Properti Indonesia, anak perusahaan PT Pos Indonesia, lantai 4, 5, dan 6 gedung ini disulap menjadi ruang kerja dan ruang rapat modern yang siap menunjang kinerja profesional.
"Transformasi ini terwujud melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendukung operasionalnya. Lebih dari sekadar penyewaan ruang, kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana aset dapat dihidupkan kembali dengan sentuhan modern, tanpa kehilangan nilai historisnya," ungkap Gendin Ayu, Head of Corporate Affair PT Pos Properti Indonesia
Setiap sudut ruang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kerja yang optimal. Lokasi ini dilengkapi furnitur ergonomis, infrastruktur teknologi terkini, dan atmosfer kondusif yang memadukan sentuhan modern dengan kebutuhan profesional masa kini.
Kerja sama
Aset properti PT Pos Indonesia merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu, kerja sama dan pemanfaatannya bisa dilakukan dengan dunia usaha.
"Pos Properti membuka peluang bagi sektor publik maupun swasta untuk
memanfaatkan ruang dan lokasi unggulan melalui berbagai skema kerja sama yang fleksibel. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip good governance, setiap kerja sama diharapkan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi
pada penguatan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan pembangunan nasional," tambah Gendin.
Pos Properti Indonesia, lanjutnya, mengundang para mitra strategis untuk bergabung dalam misi mengoptimalkan aset, menciptakan ruang yang produktif, dan menghidupkan kembali potensi aset.
Ingin tahu lebih banyak tentang pengelolaan ruang menjadi solusi bisnis? Kunjungi situs resmi www.posproperti.co.id atau hubungi tim kami untuk menjajaki peluang kerja sama strategis.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Bukan tidak mungkin ada yang ingin mempertahankan aktivitas kotor dengan cara menjual benih lobster secara ilegal.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
