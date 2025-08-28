Pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon Sejak Awal tidak Sesuai Spesifikasi

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
GEDUNG Sekretariat Daerah Kota Cirebon berpotensi rusak jika terjadi gempa bumi. Pembangunan gedung 8 lantai itu sejak awal tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar keamanan.
Penyidik dari tim Kejari Kota Cirebon, Gema Wahyudi, menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
“Gedung tersebut memang sejak awal dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi dan tingkat keamanannya. Jadi diperlukan adanya perbaikan-perbaikan agar bisa digunakan secara aman dan maksimal,” tuturnya, Rabu (27/8) malam.
Dalam kegiatan pembangunan gedung itu, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menetapkan 6 tersangka dugan korupsi. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp26,5 miliar.
Lebih jauh, Gema menyatakan kerusakan fisik bangunan pun kini sudah jelas terlihat. Retakan dan bagian yang tidak rapih membuat suasana di dalam gedung terasa tidak nyaman bagi siapa pun yang beraktivitas.
Banyaknya kerusakan dan ketidaklayakan di gedung Setda 8 lantai dikarenakan para tersangka mengurangi kualitas serta kuantitas bangunan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan lebih. Mereka juga melakukan pencairan dana yang tidak sesuai dengan aturan serta melakukan rekayasa progress pekerjaan.
“Seharusnya pekerjaan masih belum selesai tetapi dianggap sudah selesai. Dugaan pemalsuan dokumen ini menjadi bagian dari praktik kecurangan,” lanjutnya.
Jika dibangun dengan benar dan sesuai dengan aturan, gedung Setda 8 lantai tersebut seharusnya bisa bertahan hingga 50 tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Kota Cirebon menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Setda Kota Cirebon. Pemeriksaan yang sebenarnya telah dilakukan sejak 2018 lalu dan kembali dibuka tahun ini dikarenakan adanya laporan resmi dari BPK RI terkait kerugian negara hingga Rp26,5 miliar.
Ada pun keenam tersangka ialah BR, Kepala DPUTR Kota Cirebon periode 2016-2018 dan IW, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Cirebon yang juga pernah menjabat sebagai PPK dan Kabid Cipta Karya DPUTR pada 2018 sekaligus Kepala DPUTR pada 2022.
Empat tersangka lainnya ialah PH sebagai PPTK, HM sebagai tim leader PT Bina Karya, AS sebagai Kepala Cabang PT Bina Karya Bandung dan FR sebagai Direktur PT Rivomas Pentasurya tahun 2017-2018. Keenam tersangka sudah ditahan dan dititipkan ke Rutan Cirebon.
Potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Kehadiran Migrant Center ini sebagai upaya memberikan informasi kepada tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Bukan tidak mungkin ada yang ingin mempertahankan aktivitas kotor dengan cara menjual benih lobster secara ilegal.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved