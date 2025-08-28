Satlantas Polres Tasikmalaya Kota Gelar Razia, Antisipasi Pelajar Ikut Demo ke Jakarta

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Penyekatan tersebut guna mengantipasi pelajar yang hendak ikut berunjuk rasa ke Jakarta dan Bandung.
Kepala Satlantas Polres Tasikmalaya Kota AK Riki Kustiawan mengatakan, puluhan anggota Satlantas menyasar mobil, motor, dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) serta angkutan umum yang digunakan pelajar sekolah.
"Kami melakukan penyekatan di Pos Letter U lingkar Gentong atas dan pemeriksaan ini sasarannya anak sekolah lantaran dari mereka adanya kabar akan ikut melakukan aksi unjuk rasa menuju Jakarta maupun Bandung. Pemeriksaan yang dilakukannya sasaran motor, mobil, angkutan umum, kendaraan pribadi dan jika ditemukan mereka akan dihentikan disuruh pulang ke rumah," katanya, Kamis (28/8).
Riki mengatakan, penyekatan kendaraan itu tidak hanya dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota, tapi juga serentak di berbagai daerah mulai Polres Tasikmalaya, Polres Ciamis, Polres Kota Banjar, Polres Garut, dan Polres Pangandaran.
"Kami akan terus melakukan penyekatan di perbatasan antara Tasikmalaya dan Garut termasuk stasiun kereta api (KA) Tasikmalaya. Karena, penyekatan yang dilakukan untuk menutup ruang supaya tidak ada pelajar sekolah mengikuti aksi unjuk rasa ke Jakarta dan Bandung," ujarnya.
Menurutnya, pemeriksan juga menyasar identitas diri (KTP) terutama melihat status pelajar atau bukan.
"Kami mengimbau agar orangtua siswa di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota supaya dapat mengawasi anak-anak. Karena, jajaran Kepolisian sekarang secara serentak melakukan penyekatan terutama mengantisipasi anak sekolah melakukan aksi unjuk rasa dan kami berharap supaya mereka harus belajar penuh semangat agar menjadi penerus bangsa," paparnya. (AD/E-4)
Potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Kehadiran Migrant Center ini sebagai upaya memberikan informasi kepada tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Bukan tidak mungkin ada yang ingin mempertahankan aktivitas kotor dengan cara menjual benih lobster secara ilegal.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved