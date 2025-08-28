Hingga Agustus, Produksi Gabah di Cianjur Capai 607.062 Ton

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
CUACA kemarau basah akhir-akhir ini berdampak positif terhadap peningkatan produksi gabah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kondisi menyebabkan peningkatan luas panen.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Cianjur, Dandan Hendayana, menjelaskan berdasarkan data perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen di Kabupaten Cianjur pada periode Januari-Agustus 2025 mencapai 104.666 hektare. Dibanding tahun lalu pada periode yang sama, luas panen berdasarkan data BPS mencapai 83.427 hektare.
"Ini artinya, potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu pada periode yang sama. Ada peningkatan sekitar 21%," ujarnya, Kamis (28/8).
Dia menyebutkan, jika diasumsikan produktivitas sebanyak 5,8 ton per hektare, maka potensinya selama periode Januari-Agustus tahun ini mencapai 607.062 ton gabah kering giling (GKG). Di sisi lain, target produksi yang ditetapkan Dinas TPHPKP tahun ini sebesar 607.798 ton GKG.
"Sampai Agustus, target yang sudah tercapai sebesar 99,8%. Ini berarti sudah mendekati target," tuturnya.
Melihat perkembangan data tersebut, lanjut Dadan, maka bisa diambil kesimpulan, kondisi cuaca atau iklim saat ini berprogres positif terhadap peningkatan produksi gabah di Kabupaten Cianjur. Target produksi GKG tahun ini dipastikan bisa tercapai atau bahkan mengalami surplus.
"Pada Agustus, luas tanam padi di Kabupaten Cianjur telah mencapai 6.341 hektare," pungkasnya.
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Kehadiran Migrant Center ini sebagai upaya memberikan informasi kepada tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Bukan tidak mungkin ada yang ingin mempertahankan aktivitas kotor dengan cara menjual benih lobster secara ilegal.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved