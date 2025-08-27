Eksekusi di Tasikmalaya Ricuh, Seorang Polisi Dilarikan ke Rumah Sakit, 4 Warga Ditangkap

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEORANG anggota Polres Tasikmalaya Kota dilarikan ke rumah sakit dan 4 warga ditangkap, saat eksekusi rumah dilakukan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Rabu (27/8).
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Eksekusi dihalangi sejumlah warga. Seorang warga mencoba menabrakkan motor kepada anggota polisi yang mengawal proses eksekusi, tapi bisa digagalkan.
Warga bertahan menghalangi eksekusi. Mereka melakukan orasi. Massa juga berupaya mengusir para petugas dari pengadilan. Massa juga membakar ban bekas.
Tindakan massa mendapat kecamatan dari warga setempat. "Silakan orasi, tapi jangan bakar bekas. Kan lokasi ini dekat dengan rumah sakit jantung. Banyak pasien merugi jika asap masuk ke ruangan," ujar Eeng, warga.
Dia mengaku mendukung eksekusi. "Pemilik rumah tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar," tandasnya.
Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota Ajun Komisaris Besar M Faruk Rozi mengatakan, proses eksekusi rumah seharusnya berjalan kondusif. Namun, sejumlah orang menghalangi proses eksekusi.
"Mereka menyerang anggota yang mengamankan eksekusi. Satu anggota dilarikan ke rumah sakit. Kami menangkap 4 pelakunya," tandasnya.
Sementara itu, Panitra Pengadilan Negeri Tsikmalaya Rina Fasiola mengatakan, proses eksekusi hanya menjalankan rislah lelang karena sudah penetapan hukum tetap. Pembeli lelang tidak bisa menguasai lokasi sejak 2022 lalu.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
Hasil pantauan di Pasar Cibadak, harga beras relatif masih cukup stabil. Harganya berada di kisaran Rp14 ribu per kilogram untuk beras jenis medium.
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
Pencocokan lahan yang dilakukan juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung itu mendapat penolakan warga atau pihak termohon
