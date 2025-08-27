Tingkatkan Kesehatan, KAI Cirebon Luncurkan Daop 3 Bergerak

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TINGKATKAN kesehatan dan produktivitas karyawan, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon meluncurkan program kesehatan bertajuk “Daop 3 Bergerak”.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas pegawai dengan mendorong gaya hidup aktif,” tutur Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, Rabu (27/8).
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Menurut Muhibbuddin program ini merupakan wujud dari implementasi Employee Well Being Policy yang sejalan dengan arahan Kementerian BUMN.
“Kesehatan fisik pegawai sangat krusial. Dengan tubuh yang bugar, sehat, dan produktif, pekerja akan lebih siap dalam menjaga keselamatan, baik saat bertugas maupun dalam mendukung kelancaran perjalanan kereta api,” paparnya.
Program ini berlangsung selama dua bulan, yakni mulai Agustus hingga September 2025. Saat ini program Daop 3 Bergerak telah memasuki minggu keempat.
Selama empat minggu, lebih dari 50% peserta telah menunjukkan konsistensi dalam mengikuti tantangan. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas fisik tanpa batasan jenis olahraga.
“Mereka dapat memilih aktivitas yang disukai, seperti berenang, badminton, futsal, bersepeda, yoga, lari, hiking, hingga weightlifting,” papar Muhib.
Pihaknya telah merancang program ini berdasarkan rekomendasi WHO, yaitu aktivitas fisik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Penelitian menunjukkan dibutuhkan enam minggu dengan frekuensi empat kali olahraga per minggu untuk membentuk kebiasaan yang konsisten.
Selanjutnya untuk memotivasi peserta dan sebagai bentuk apresiasi, Manajemen Daop 3 Cirebon akan memberikan penghargaan khusus bagi peserta yang berhasil menunjukkan peningkatan kesehatan yang signifikan.
“Setiap peserta dinilai dengan sistem penilaian yang tidak hanya berfokus pada durasi olahraga, tetapi juga mencakup aspek kebugaran jantung-paru dan perubahan indeks massa tubuh,” tambah Muhibbuddin.
Poin tambahan akan diberikan kepada peserta yang mengajak rekan kerja atau keluarga untuk berolahraga yang diverifikasi melalui dokumentasi foto.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
Hasil pantauan di Pasar Cibadak, harga beras relatif masih cukup stabil. Harganya berada di kisaran Rp14 ribu per kilogram untuk beras jenis medium.
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
Pencocokan lahan yang dilakukan juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung itu mendapat penolakan warga atau pihak termohon
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved