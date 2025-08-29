Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ratusan Ojol Gelar Aksi damai di Tasikmalaya, Polisi Tutup Jalan Letnan Harun

Kristiadi
29/8/2025 18:46
Ratusan Ojol Gelar Aksi damai di Tasikmalaya, Polisi Tutup Jalan Letnan Harun
Para pengemudi ojol berdialog dengan Kapolres Tasikmalaya Kota AKB M Faruk Rozi(MI/KRISTIADI)

RATUSAN pengemudi ojek online (Ojol) Priangan Timur melakukan aksi damai. Mereka mendatangi kantor Polres Tasikmalaya Kota.

Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglnya  Affan Kurniawan, pengemudi ojol di Jakarta yang dilindas kendaraan taktis Baracuda milik Brimob Polda Metro Jaya.

Aksi dilakukan di bawah guyuran hujan deras. Massa membentangkan spanduk bertuliskan ojol Tasikmalaya berduka atas meninggalnya rekan satu profesi.

Baca juga : Tolak Jadi Pekerja, 10 Ribu Pengemudi Ojol akan Turun ke Jalan untuk Demo Besok

Koordinator aksi, Galih Taher Rizal mengatakan kedatangan driver ke Polres Tasikmalaya Kota merupakan bentuk solidaritas. Mereka juga  menyampaikan tuntutan terkait kematian rekan satu profesi. Mereka minta kasus ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“Kami turut berbelasungkawa untuk almarhum Affan Kurniawan. Kami berharap agar kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini. Anggota Brimob yang terlibat harus ditindak tegas dan dihukum tanpa ada yang ditutupi," katanya, Jumat (29/8).

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota Ajun Komisaris Besar M Faruk Rozi mengatakan, pihaknya mengapresiasi aksi damai  yang dilakukan driver ojol di Priangan Timur. Dia menyampaikan permohonan maaf dan  belasungkawa atas insiden yang menewaskan Affan Kurniawan.

“Kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi terbaik Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersyukur aksi solidarits ini berjalan kondusif. Aspirasi mereka akan  kami sampaikan kepada pimpinan," paparnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved