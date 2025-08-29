Ratusan Ojol Gelar Aksi damai di Tasikmalaya, Polisi Tutup Jalan Letnan Harun

Para pengemudi ojol berdialog dengan Kapolres Tasikmalaya Kota AKB M Faruk Rozi(MI/KRISTIADI)

RATUSAN pengemudi ojek online (Ojol) Priangan Timur melakukan aksi damai. Mereka mendatangi kantor Polres Tasikmalaya Kota.

Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol di Jakarta yang dilindas kendaraan taktis Baracuda milik Brimob Polda Metro Jaya.

Aksi dilakukan di bawah guyuran hujan deras. Massa membentangkan spanduk bertuliskan ojol Tasikmalaya berduka atas meninggalnya rekan satu profesi.

Koordinator aksi, Galih Taher Rizal mengatakan kedatangan driver ke Polres Tasikmalaya Kota merupakan bentuk solidaritas. Mereka juga menyampaikan tuntutan terkait kematian rekan satu profesi. Mereka minta kasus ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“Kami turut berbelasungkawa untuk almarhum Affan Kurniawan. Kami berharap agar kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini. Anggota Brimob yang terlibat harus ditindak tegas dan dihukum tanpa ada yang ditutupi," katanya, Jumat (29/8).

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota Ajun Komisaris Besar M Faruk Rozi mengatakan, pihaknya mengapresiasi aksi damai yang dilakukan driver ojol di Priangan Timur. Dia menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa atas insiden yang menewaskan Affan Kurniawan.

“Kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi terbaik Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersyukur aksi solidarits ini berjalan kondusif. Aspirasi mereka akan kami sampaikan kepada pimpinan," paparnya.