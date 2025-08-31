Ulama Tasikmalaya Serukan Perdamaian, Polisi Garut Gelar Salat Gaib,

Polres Garut menggelar Salat Gaib untuk Almarhum Affan Kurniawan(MI/KRISTIADI)

SEJUMLAH ulama di Tasimalaya menyerukan perdamaian dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkistis.

Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, KH Atam Rustam mengatakan, pihaknya meminta agar masyarakat menahan diri dan menyampaikan aspirasi dengan cara santun tidak anarkis. Masyarakat diminta menjaga kondusivitas dan stabilitas berbangsa.

"Kami PCNU Kabupaten Tasikmalaya menyerukan agar seluruh masyarakat menahan diri agar tidak terjadi konflik horizontal dan perpecahan. Kami imbau masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara santun dan tidak anarkis," katanya, Minggu (31/8).

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indomesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya, KH Acep Tohir Fuad mengatakan, seruan ini dilakukan agar semua pihak menjaga keamanan dan kedamaian. Di mengajak masyarakat bermuhasabah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di negara dan kembali kepada Allah SWT.

"Saya mengajak kepada semua warga Tasikmalaya, teman dan pemuda untuk senantiasa menjaga keamanan, kedamaian dengan tidak melakukan aksi yang menimbulkan kerusakan, kemelaratan. Dalam situasi ini tidak ada yang perlu disalahkan. Kita bersama sama kembali pada Alloh," ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten Garut, Kapolres Ajun Komisaris Besar Yugi Bayu Hendarto memimpin salat gaib untuk Affan Kurniawan. Pelaksanaan salat gaib merupakan bentuk penghormatan terakhir serta wujud kepedulian, solidaritas Polres Garut terhadap warga yang terkena musibah.

"Kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan. Keluarga besar Polres Garut turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT husnul khatimah. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami berdoa semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran menghadapi ujian ini,” katanya.