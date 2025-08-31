Ulama Tasikmalaya Serukan Perdamaian, Polisi Garut Gelar Salat Gaib,

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
SEJUMLAH ulama di Tasimalaya menyerukan perdamaian dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkistis.
Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, KH Atam Rustam mengatakan, pihaknya meminta agar masyarakat menahan diri dan menyampaikan aspirasi dengan cara santun tidak anarkis. Masyarakat diminta menjaga kondusivitas dan stabilitas berbangsa.
"Kami PCNU Kabupaten Tasikmalaya menyerukan agar seluruh masyarakat menahan diri agar tidak terjadi konflik horizontal dan perpecahan. Kami imbau masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara santun dan tidak anarkis," katanya, Minggu (31/8).
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indomesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya, KH Acep Tohir Fuad mengatakan, seruan ini dilakukan agar semua pihak menjaga keamanan dan kedamaian. Di mengajak masyarakat bermuhasabah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di negara dan kembali kepada Allah SWT.
"Saya mengajak kepada semua warga Tasikmalaya, teman dan pemuda untuk senantiasa menjaga keamanan, kedamaian dengan tidak melakukan aksi yang menimbulkan kerusakan, kemelaratan. Dalam situasi ini tidak ada yang perlu disalahkan. Kita bersama sama kembali pada Alloh," ujarnya.
Sementara itu, di Kabupaten Garut, Kapolres Ajun Komisaris Besar Yugi Bayu Hendarto memimpin salat gaib untuk Affan Kurniawan. Pelaksanaan salat gaib merupakan bentuk penghormatan terakhir serta wujud kepedulian, solidaritas Polres Garut terhadap warga yang terkena musibah.
"Kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan. Keluarga besar Polres Garut turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT husnul khatimah. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami berdoa semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran menghadapi ujian ini,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi bergerak memastikan kondisi M Umar yang merupakan pengendara ojek online
Istigosah ini dilakukan untuk berdoa bersama-sama, memohon keselamatan dan kedamaian untuk Indonesia dan juga untuk Kabupaten Kuningan.
Apel siaga ini bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Pos Indonesia berkomitmen mendukung upaya pemerintah menyalurkan pangan dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), menyiagakan petugas kesehatan dan ambulans untuk mengantisipasi dampak unjuk rasa yang tengah marak di Kota Bandung.
Petugas membubarkan massa dengan cara menembakkan gas air mata.
SMP Gagasceria, Kota Bandung, menggelar workshop untuk guru yang menghadirkan pakar pendidikan dari dalam negeri dan luar negeri.
Pusat kebugaran revolusioner dengan konsep fleksibel, kelas inovatif, dan stickfit pertama di Asia
Kesiapsiagaan itu dibutuhkan karena wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi kawasan paling rentan dan terdampak
Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 17.00 WIB.
Para pelaku mengaku mendapat upah Rp1 juta per orang untuk mengawal barang tersebut.
Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglany Affan Kurniawan
Saya memang tegas-tegasan. Tapi itu semua demi kebaikan Kabupaten Cianjur
Pantauan drone thermal pada Jumat (29/8) dini hari, terdeteksi pergerakan macan tutul mengarah ke area karantina.
Hujan yang turun sekitar pukul 14.30 WIB juga tidak menyurutkan semangat para pengunjuk rasa.
Pada 2024 lalu,belanja kacamata mencapai US $158,5 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US $173,9 pada tahun ini,
Potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu
