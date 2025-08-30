Tingkatkan Kualitas Guru di Bandung, SMP Gagasceria Hadirkan Pakar Pendidikan Jepang

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
DUNIA pendidikan terus berkembang. Untuk itu, guru juga harus terbuka dan terus mengembangkan diri dengan pengalaman dan ilmu baru dari lingkungan jauh maupun lingkungan terdekatnya.
Kesadaran itulah yang membuat SMP Gagasceria, Kota Bandung, menggelar workshop untuk guru yang menghadirkan pakar pendidikan dari dalam negeri dan luar negeri.
Yang terbaru, SMP Gagasceria mengundang Prof Masami Isoda, Professor of Mathematics Education, University of Tsukuba, Jepang, Sabtu (30/8). Dia hadir bersama tiga pengajar lain dari Jepang, Tatsumi Sumi, Takashi Marimoto, dan Hidemi Tanaka, ketiganya dari Tsukuba Attach School at Tokyo.
Kegiatan ini digelar dalam kerangka The 4th Asian Practice Exchange “Through Lesson Study for Learning Community."
"Mereka hadir di Bandung untuk berbagi pengalaman dan perjalanan panjang pendidikan di Jepang. Negeri itu masih menjadi yang terbaik dalam pengajaran litersi membaca, matematika dan sains untuk siswa berusia 15 tahun," ungkap Direktur Gagasceria, Fisianty Harahap.
Dia menambahkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong dunia pendidikan untuk terus berinovasi. Salah satunya dalam pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Guru, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memfasilitasi siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
"Sebagai upaya meningkatkan kapasitas guru inilah Sekolah Gagasceria bekerja sama menyelenggarakan workshop bersama Prof Masami Isoda dari Jepang. Dia merupakan pakar internasional dalam bidang Lesson Study dan inovasi pembelajaran STEM," tandas Fisianty.
Berbagi ilmu
Workshop diikuti puluhan guru SD dan SMP di Kota Bandung. Dalam kegiatan yang tidak dipungut biaya itu, para guru terlibat aktif dalam proses diskusi bersama Prof Masami dan ketiga guru lain dari Jepang.
Menurut Fisianty, pihaknya sengaja mengajak dan mengundang guru dari sekolah lain di Kota Bandung dalam upaya berbagi ilmu. "Kami ingin guru dan sekolah di Bandung mendapat banyak pengalaman baru, sehingga kami bisa maju bersama."
Dia berharap lewat upaya berbagi pengalaman dan ilmu ini dapat memperkaya wawasan guru dan memperkuat praktik pembelajaran STEM di
kelas.
"Prof Masami dan para guru asal Jepang itu berbagi pengalaman terkait upaya membangun pola pikir yang kritis pada anak. Mereka juga berbagai pengalaman kerja sistematis dalam koding dan berkomunikasi lebih baik dengan mesin atau robot," tambahnya.
Kehadiran pakar pendidikan dari Jepang itu, lanjut Fisianty, untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan praktik pembelajaran STEM yang
inovatif. Workshop ini juga melatih guru dalam mengintegrasikan pendekatan STEM ke dalam mata pelajaran di SMP.
"Keinginan besar kami ialah meningkatkan profesionalisme guru melalui pemaparan dan diskusi dengan narasumber internasional. Kami juga ingin mendorong terciptanya pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan
kompetensi abad 21 di Bandung dan Indonesia," tambahnya.
Sekolah Gagasceria mengembangkan pendidikan dari tingkat preschool, SD dan SMP. Beroperasi sejak 1999, sekolah ini sudah beberapa kali mengundang pakar pendidikan dalam negeri dan luar negeri dalam upaya meningkatkan kualitas guru, tidak hanya di Sekolah Gagasceria, tapi ditularkan ke sekolah lain di Bandung.
Pusat kebugaran revolusioner dengan konsep fleksibel, kelas inovatif, dan stickfit pertama di Asia
Kesiapsiagaan itu dibutuhkan karena wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi kawasan paling rentan dan terdampak
Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 17.00 WIB.
Para pelaku mengaku mendapat upah Rp1 juta per orang untuk mengawal barang tersebut.
Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglany Affan Kurniawan
Saya memang tegas-tegasan. Tapi itu semua demi kebaikan Kabupaten Cianjur
Pantauan drone thermal pada Jumat (29/8) dini hari, terdeteksi pergerakan macan tutul mengarah ke area karantina.
Hujan yang turun sekitar pukul 14.30 WIB juga tidak menyurutkan semangat para pengunjuk rasa.
Pada 2024 lalu,belanja kacamata mencapai US $158,5 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US $173,9 pada tahun ini,
Potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Kehadiran Migrant Center ini sebagai upaya memberikan informasi kepada tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved