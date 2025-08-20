Roborangers Camp 2025 Cetak Generasi Muda Melek STEM Lewat Robotika

Para pemenang Roborangers Camp 2025(MI/HO)

YAYASAN Bina Trubus Swadaya bekerja sama dengan ExxonMobil sukses menyelenggarakan Roborangers Camp 2025, sebuah pelatihan robotika interaktif selama tiga hari yang berlangsung pada 14–16 Agustus 2025.

Kegiatan ini diikuti siswa sekolah dasar kelas 5–6 dari Bojonegoro dan Jakarta dengan semangat besar untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) melalui pengalaman langsung merakit dan memprogram robot.

Peserta dari Bojonegoro berasal dari SD Dolokgede, SD Kadipaten 1, dan SD Muhammadiyah 2, sementara dari Jakarta meliputi SDN Menteng 01, SDN Cibubur 10, SDN Petamburan 01, SDN Pancoran 10, dan SDN Tanjung Priok 04.

Baca juga : Transformasi Pendidikan Berbasis STEM Kunci Wujudkan Generasi Unggul

Kehadiran siswa dari dua wilayah ini memperkaya suasana belajar dan membangun kolaborasi lintas daerah.

Pada 11 Agustus 2025, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro M Anwar Mukhtadlo secara resmi melepas para peserta asal Bojonegoro dalam apel pagi.

Dia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap agar anak-anak Bojonegoro mampu menjadi cikal bakal ilmuwan robot yang menularkan pengetahuan kepada teman-temannya.

Baca juga : Berperan Strategis, Perempuan Bisa Jadi Pemimpin di Sektor Teknologi

Dukungan juga datang dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan sekolah peserta sekaligus ikut berperan dalam proses penjurian.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta dibekali pengetahuan dasar tentang robotika, logika pemrograman, hingga praktik merakit robot sesuai panduan.

Mereka juga mendapat kesempatan mendengarkan Inspiration Talk dari engineer ExxonMobil tentang masa depan teknologi dan profesi di bidang rekayasa.

Puncak kegiatan ditandai dengan presentasi kelompok, di mana setiap tim memamerkan karya robotnya dan menjawab pertanyaan dari dewan juri.

Penghargaan Best Roborangers Team diraih oleh tim Samsonics dari SDN Dolokgede, sementara penghargaan Roborangers Champion diberikan kepada Mikha dari SDN Pancoran 01 atas penampilan yang inspiratif dan penguasaan materi yang baik.

Dari proses pembelajaran dan praktik selama 3 hari, berhasil dirakit 3 robot pemadam api, 3 robot pemilah sampah, 3 robot lampu otomatis, dan 4 robot penyiram tanaman otomatis. Seluruh siswa mengikuti kegiatan dengan antusias dan mampu menyelesaikan proyek mereka dengan baik.

Program Roborangers tidak berhenti di tahap bootcamp ini. Selama tiga bulan ke depan, para peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan untuk kembali mengembangkan proyek robot masing-masing.

Mereka akan mendapatkan dua kali sesi mentoring daring dari praktisi robotika, sebelum akhirnya mengikuti kompetisi robot secara virtual untuk mempresentasikan karya mereka.

Pada akhir periode, seluruh karya akan kembali dilombakan dan diberikan penghargaan, sehingga anak-anak terus termotivasi untuk belajar dan berinovasi.

“Melalui Roborangers Camp, anak-anak belajar bahwa STEM itu menyenangkan dan penuh tantangan. Kami bangga melihat antusiasme mereka yang luar biasa, dan berharap pengalaman ini menumbuhkan semangat inovasi sejak dini,” ujar Ellyza dari ExxonMobil.

Dengan terselenggaranya Roborangers Camp 2025, Bina Trubus Swadaya bersama ExxonMobil berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan berbasis STEM di Indonesia, sekaligus mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan teknologi global. (Z-1)