Parung Semakin Dilirik, Kawasan Pergudangan Modern Mulai Dibangun

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENINGKATNYA permintaan gudang di wilayah Parung, Kabupaten Bogor, mendorong KSO Unity Commercial Project meluncurkan kawasan pergudangan modern bertajuk Accord Bizpark Parung. Peluncuran ditandai dengan prosesi groundbreaking di lokasi pembangunan, Jumat (8/8).
Accord Bizpark Parung dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare dan akan terdiri dari 66 unit gudang modern. Setiap unit memiliki luas tanah 108 meter persegi dan bangunan 72 meter persegi, dengan harga mulai dari Rp1,4 miliar. Kawasan ini berlokasi di tepi Jalan Raya Parung (Jakarta–Bogor) dan diklaim memiliki akses mudah ke Tangerang Selatan, Bogor, Depok, hingga Jakarta.
Direktur Operasional Accord Bizpark Parung, Win Sudharsono, mengatakan bahwa pertumbuhan sektor logistik dan e-commerce menjadi pemicu utama tingginya kebutuhan pergudangan di wilayah tersebut.
“Pola perdagangan saat ini telah bergeser ke sistem daring, sehingga ruang penyimpanan dan distribusi sangat dibutuhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Direktur Business Development Accord Bizpark Parung, Indah Sulaiman, menambahkan bahwa kawasan ini mengusung konsep smart commercial warehouse, yaitu gudang multifungsi yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan, produksi ringan, hingga kantor operasional.
Pengembang juga menawarkan promo khusus pembelian tahap pertama, berupa potongan harga hingga Rp50 juta dan bonus CCTV. Skema pembayaran mencakup opsi tunai, cicilan bertahap, atau melalui pembiayaan perbankan.
Konsultan properti dari Property Lounge, Rita Megawati, menilai Accord Bizpark Parung mengisi kekosongan pasar di kawasan Parung yang selama ini didominasi gudang berkonsep tradisional.
“Kawasan ini memiliki infrastruktur lengkap, jalan lebar, dan pengamanan 24 jam,” ungkapnya.
Accord Bizpark Parung ditargetkan menjadi pusat logistik dan usaha baru yang menunjang distribusi regional di wilayah Jabodetabek. (Z-10)
Warehouse bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga tentang efisiensi dan keandalan sistem logistik.
Lokasi kebakaran gudang tempat penampungan BBM berada tepat di belakang sebuah mini market, sehingga membuat panik warga sekitar.
Perum Bulog akan melakukan studi kelayakan dan melaksanakan pembangunan pergudangan dengan standar terbaik, agar fasilitas ini dapat segera beroperasi di Bengkalis.
Tim Ditreskrimsus Polda Riau mengungkap jalur distribusi pakaian bekas ilegal setelah menggerebek sebuah gudang di Kota Batam, Kepulauan Riau.
DIDUGA korsleting listrik, gudang kayu olahan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ludes terbakar. Selain panasnya cuaca, dalam proses pemadaman, petugas terkendala stok air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved