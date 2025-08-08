Parung Semakin Dilirik, Kawasan Pergudangan Modern Mulai Dibangun

Kawasan Pergudangan , Accord Bizpark Parung.(Freepik)

MENINGKATNYA permintaan gudang di wilayah Parung, Kabupaten Bogor, mendorong KSO Unity Commercial Project meluncurkan kawasan pergudangan modern bertajuk Accord Bizpark Parung. Peluncuran ditandai dengan prosesi groundbreaking di lokasi pembangunan, Jumat (8/8).

Accord Bizpark Parung dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare dan akan terdiri dari 66 unit gudang modern. Setiap unit memiliki luas tanah 108 meter persegi dan bangunan 72 meter persegi, dengan harga mulai dari Rp1,4 miliar. Kawasan ini berlokasi di tepi Jalan Raya Parung (Jakarta–Bogor) dan diklaim memiliki akses mudah ke Tangerang Selatan, Bogor, Depok, hingga Jakarta.

Direktur Operasional Accord Bizpark Parung, Win Sudharsono, mengatakan bahwa pertumbuhan sektor logistik dan e-commerce menjadi pemicu utama tingginya kebutuhan pergudangan di wilayah tersebut.

“Pola perdagangan saat ini telah bergeser ke sistem daring, sehingga ruang penyimpanan dan distribusi sangat dibutuhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Direktur Business Development Accord Bizpark Parung, Indah Sulaiman, menambahkan bahwa kawasan ini mengusung konsep smart commercial warehouse, yaitu gudang multifungsi yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan, produksi ringan, hingga kantor operasional.

Pengembang juga menawarkan promo khusus pembelian tahap pertama, berupa potongan harga hingga Rp50 juta dan bonus CCTV. Skema pembayaran mencakup opsi tunai, cicilan bertahap, atau melalui pembiayaan perbankan.

Konsultan properti dari Property Lounge, Rita Megawati, menilai Accord Bizpark Parung mengisi kekosongan pasar di kawasan Parung yang selama ini didominasi gudang berkonsep tradisional.

“Kawasan ini memiliki infrastruktur lengkap, jalan lebar, dan pengamanan 24 jam,” ungkapnya.

Accord Bizpark Parung ditargetkan menjadi pusat logistik dan usaha baru yang menunjang distribusi regional di wilayah Jabodetabek. (Z-10)