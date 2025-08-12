Lahan Pertanian Abadi dan Perbaikan Infrastruktur, Pemkab Cirebon Jaga Ketahanan Pangan

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PEMERINTAH Kabupaten Cirebon akan mempertahankan lahan pertanian produktif sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, menjelaskan Pemkab Cirebon akan tetap mempertahankan daerah mereka sebagai salah satu lumbung pertanian di Jawa Barat untuk menjaga ketahanan pangan. Salah satunya dengan menetapkan lahan pertanian abadi.
Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
“Keberadaan regulasi ini menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di tengah tekanan urbanisasi dan pembangunan infrastruktur non-pertanian. Kalau lahan produktif tidak dijaga, maka program ketahanan pangan dan peningkatan produksi akan sulit tercapai," paparnya, Selasa (12/8).
Selain menjaga lahan pertanian abadi, Pemkab Cirebon juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp19 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan pemberian bantuan langsung kepada kelompok tani.
Dana tersebut diarahkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh petani, seperti pembangunan jalan usaha tani, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, distribusi pupuk bersubsidi, serta program swakelola bersama kelompok tani.
“Langkah tersebut diambil untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tutur Deni.
Dia menambahkan selain anggaran dari APBD, pihaknya juga telah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut mencakup penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), pembangunan irigasi perpipaan, jaringan usaha tani, hingga pembuatan sumur air tanah dalam.
“Bantuan dari pemerintah pusat ini melengkapi intervensi di sektor pertanian yang sudah dilakukan pemerintah daerah,” tuturnya.
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon juga mengerahkan tenaga penyuluh yang tersebar di seluruh 40 kecamatan. Mereka bertugas mendampingi petani dalam berbagai aspek, mulai dari penentuan pola tanam, pembukaan lahan baru, hingga pembimbingan teknik budi daya.
“Pendampingan ini penting agar petani tidak hanya mendapat bantuan fisik, tapi juga pengetahuan dan strategi agar hasil panen bisa optimal,” tutur Deni.
Sinergi antara infrastruktur, regulasi, dan pembinaan lapangan diyakini akan menjaga stabilitas produksi sepanjang tahun berjalan.
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
SPSI menilai langkah ini bisa menghilangkan disparitas upah di wilayah Jawa Barat
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval.
Saat ini ada tren beberapa keluarga rentan menjadi pendorong untuk korupsi.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang masih terus bergulir hingga saat ini.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat diminta tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, khususnya terkait penertiban bangunan yang melanggar alih fungsi lahan.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menanggapi tuduhan dugaan pemerasan terhadap dirinya yang dilaporkan pengusaha hewan di Kabupaten Tasikmalaya.
YAYASAN Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebung Binatang Bandung atau Bandung Zoo, masih tetap bertanggunjgjawab memberikan pakan untuk 700 lebih satwa.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved