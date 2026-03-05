Pos Indonesia dan UT Kolaborasi Manfaatkan Kantor Pos, Permudah Akses Mahasiswa

PT Pos Indonesia dan Universitas Terbuka sepakat bekerja sama memanfaatkan kantor pos sebagai lokasi ujian para mahasiswa UT(ISTIMEWA)

KEBUTUHAN mahasiswa Universitas Terbuka menjadi perhatian PT Pos Indonesia (Persero). Salah satunya dilakukan perusahan dengan menyediakan fasilitas ruang ujian guna mendukung pelaksanaan ujian online mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia.

Kesepakatakan kerja sama antara PT Pos Indonesia dan Universitas Terbuka diteken pada Senin (3/3). Acara dihadiri Plt Dirut Pos Indonesia Haris beserta jajaran, serta Rektor UT Ali Muktiyanto dan jajaran wakil rektor.

Melalui kerja sama ini, kantor-kantor Pos di Indonesia akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan ujian online dengan menyediakan ruang ujian serta berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan mahasiswa.

Plt Direktur Utama Pos Indonesia Haris mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan sekaligus memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pos Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Melalui penyediaan ruang ujian di kantor-kantor Pos, kami berharap dapat mendukung kelancaran proses evaluasi belajar mahasiswa Universitas Terbuka di berbagai daerah,” ujarnya.

Menurut dia, jaringan infrastruktur Pos Indonesia yang tersebar luas di seluruh Indonesia memiliki kapasitas untuk mendukung berbagai kegiatan non-logistik, termasuk penyelenggaraan ujian berbasis digital.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Terbuka Ali Muktiyanto menyambut baik kolaborasi tersebut. Dukungan infrastruktur dari Pos Indonesia akan membantu memperluas akses mahasiswa UT dalam mengikuti ujian secara lebih mudah dan merata.

“Sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh, Universitas Terbuka membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai untuk memastikan pelaksanaan ujian online berjalan lancar. Kerja sama dengan Pos Indonesia menjadi solusi strategis karena jaringannya tersebar luas hingga ke berbagai daerah,” tambahnya.



Fasilitas pendukung



Sementara itu, EVP Enterprise Business Pos Indonesia Dino Ariadi memastikan Pos Indonesia telah menyiapkan fasilitas ruang ujian yang nyaman dan memadai bagi para mahasiswa.

Pihaknya tidak hanya menyediakan ruang ujian, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung tersedia dengan baik agar proses ujian dapat berjalan lancar.

“Kami menyiapkan ruang ujian yang nyaman dengan dukungan perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian mahasiswa Universitas Terbuka dapat mengikuti ujian dengan baik, aman, dan fokus,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemanfaatan kantor Pos sebagai lokasi ujian juga menjadi bagian dari transformasi layanan Pos Indonesia yang tidak hanya berfokus pada layanan logistik, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Setiap ruang ujian memiliki kapasitas antara 20 hingga 30 mahasiswa, dengan dukungan minimal 20 unit laptop atau komputer yang telah terhubung dengan jaringan internet dan listrik yang stabil.

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 3 Maret 2026 hingga 2 Maret 2031. Kolaborasi tersebut sekaligus memperkuat sinergi yang sebelumnya telah terjalin antara Pos Indonesia dan Universitas Terbuka, khususnya dalam layanan pengiriman dokumen serta distribusi bahan ajar bagi mahasiswa UT di seluruh Indonesia.

Melalui kemitraan ini, kedua institusi berharap dapat menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pendidikan jarak jauh, tetapi juga membuka peluang optimalisasi aset dan pengembangan layanan Pos Indonesia di masa depan.