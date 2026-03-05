Rektor Unisba Lantik Lima Dekan Baru, Perkuat Mutu dan Reputasi Internasional

Rektor Unisba Prof A. Harits Nu’man melantik lima dekan baru untuk masa kerja 2026-2030(ISTIMEWA)

UNIVERSITAS Islam Bandung (Unisba) terus melakukan penyegaran pimpinan di tingkat fakultas. Salah satu upayanya ialah melantik lima dekan baru, Rabu (4/3).

Pelantikan dilakukan oleh Rektor Unisba Prof A Harits Nu’man. Kelima dekan akan memimpin pada masa bakti 2026–2030. Acara ini dihadiri pimpinan yayasan dan universitas, serta jajaran struktural di lingkungan Unisba.

Kelima dekan yang dilantik ialah Asep Ahmad Siddiq, sebagai Dekan Fakultas Dakwah; Prof Nan Rahminawati, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan; Dewi Rosiana, Dekan Fakultas Psikologi; Rini Rinawati, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi; serta Prof Sri Fadilah, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pada kesempatan itu, Rektor Unisba Prof Harits menyampaikan terima kasih kepada dekan sebelumnya atas dedikasi dan capaian yang telah diraih.

"Kepemimpinan bukan hanya soal prestasi pribadi, tetapi manfaat yang dirasakan sivitas akademika, termasuk peningkatan peringkat program studi dan karier dosen," tandasnya.

Kepada dekan baru, dia berpesan agar melanjutkan dan memperkuat capaian yang ada, serta meningkatkan jumlah mahasiswa melalui kolaborasi dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Tingkatkan mutu akademik



Rektor juga menekankan komitmen Unisba dalam melahirkan lulusan unggul dalam ilmu dan agama, berlandaskan Spirit 3M (Mujahid, Mujtahid, Mujaddid) dan nilai IMAN (Islamic Spirit, Maintenance and Sustainability, Adaptability, serta National and Globalization).

Ke depan, tegasnya, Unisba memfokuskan pada peningkatan mutu akademik dan akreditasi unggul, penguatan tata kelola yang profesional dan akuntabel, serta peningkatan reputasi internasional.

"Saat ini, 18 dari 36 program studi atau 50% telah meraih Akreditasi Unggul," paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba, Prof KH Miftah Faridl, menyampaikan apresiasi kepada dekan purnatugas. Dia berpesan agar amanah jabatan dijalankan dengan tanggung jawab dan keikhlasan.

Sang ulama juga mengingatkan pentingnya nilai iman, kejujuran, kesabaran, dan ketangguhan dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan.

Pada acara itu, sebagai bentuk apresiasi kepada dekan sebelumnya, Rektor Unisba menyerahkan uang kehormatan yang diberikan secara langsung di ruang rapat rektor.