ULBI Luncurkan Program Ikatan Kerja, 90 Lulusan Langsung Bekerja di PT Pos Indonesia

Peluncuran Program Ikatan Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dilakukan Rektor ULBI Prof f I Nyoman Pujawan (Ketiga dari kanan) dan Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia Asih Kurniasari Komar (kedua dari kanan)(MI/SUMARIYADI)

BEKERJA sama dengan PT Pos Indonesia, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) meluncurkan Program Ikatan Kerja bagi calon mahasiswa Tahun Akademik 2026/2027.

Peserta program yang terpilih akan mendapatkan jaminan langsung bekerja di PT Pos Indonesia (Persero) setelah lulus kuliah. Skema ini juga disebut “Diterima Kerja sebelum Wisuda”.

Peluncuran program Ikatan Kerja ULBI dilakukan di Kampus ULBI, Jalan Sariasih No 54, Kota Bandung, Kamis (5/3). Acara dihadiri Rektor ULBI Prof I Nyoman Pujawan, Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) ULBI Kiagus M Amran, dan Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero) Asih Kurniasari Komar.

Rektor ULBI Prof I Nyoman Pujawan mengatakan, sebagai kampus yang berafiliasi dengan BUMN PT Pos Indonesia, ULBI menghadirkan jalur khusus. Pada peluncuran pertam program ini dipatok kuota maksimal 90 orang bagi mereka yang lolos seleksi.

“Program ini memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan sejak awal semester. Namun mereka telah terikat kontrak kerja dengan PT Pos Indonesia, dengan catatan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Menurut dia, melalui program ini, ULBI memberikan kepastian karier yang lebih terarah dibandingkan jalur rekrutmen umum. Rekrutmen BUMN disebut biasanya sangat kompetitif.

“Karena itu, skema ikatan kerja yang ditawarkan ULBI ini menjadi peluang strategis bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang ingin berkarier di sektor logistik nasional,” tambah Pujawan.

Pendaftaran online



Program Ikatan Kerja ini terbuka bagi lulusan tahun 2023 hingga 2026 yang memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya nilai rata-rata minimal 85 untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Mereka juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Peserta juga wajib mengikuti tahapan seleksi berlapis mulai dari seleksi administrasi, Tes Potensi Akademik, psikotes dan tes AKHLAK, wawancara, hingga tes kesehatan. Sistem seleksi bersifat gugur di setiap tahapannya dan rangkaian tes seleksi dilakukan secara online (daring).

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi ULBI pada jalur Ikatan Kerja Pos Indonesia pada link ini ulbi.ac.id

Dari sisi biaya, Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) pada jalur ini dibayarkan satu kali selama masa studi, sedangkan SPP per semester bersifat tetap hingga lulus. DPP juga dapat dicicil selama dua semester awal dan wajib lunas pada akhir semester dua.

“Seluruh biaya pendaftaran dan seleksi menjadi tanggung jawab peserta karena program ini bukan skema beasiswa,” ujar Rektor.

Selama mengikuti program, mahasiswa wajib menjaga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 tanpa mengulang mata kuliah, tidak pernah cuti akademik, serta memiliki sertifikat TOEFL minimal skor 450 pada akhir masa studi. Nantinya, evaluasi dilakukan setiap tahun oleh PT Pos Indonesia.

Program Ikatan Kerja ini tersedia untuk S1 dan D4 pada sejumlah program studi di bawah School of Logistics and Transport, School of Business and Management, serta School of Information Technology. Kurikulum dirancang berbasis kebutuhan industri logistik dan supply chain, dengan peluang magang serta jejaring industri yang luas.



SDM masa depan Pos Indonesia



Pada kesempatan yang sama, Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero) Asih Kurniasari Komar mengatakan, Ikatan Kerja ini merupakan program kerja sama dalam rangka menyiapkan SDM yang mumpuni, hebat, dan maju.

"Ini sebagai bagian dari upaya kami mendapatkan SDM yang unggul. PT Pos ingin mendapatkan SDM yang unggul secara akademik dan memiliki karakter kuat dalam mengembangkan industri logistik di Indonesia. Ini keempatan luar biasa bagi para mahasiswa untuk bergabung menjadi bagian dari BUMN,” jelasnya.

Pihaknya memastikan program ini berjalan dengan baik, karena melalui program ini Pos Indonesia terus dibangun. SDM yang nantinya lulus, akan langsung mendapatkan penempatan sebagai supervisor di seluruh Indonesia.

Sambutan atas program ini datang dari Edy Purwanto, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan, Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Upaya ULBI dan PT Pos Indonesia ini sangat membantu pembangunan pendidikan dan ketenagakerjaan di Jawa Barat. Saat ini, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Jabar masih rendah dan angka pengangguran masih besar," tambahnya.

Dengan ikatan kerja, lanjut dia, akan mampu mengatrol APK dan membuka lapangan kerja baru.

"Kami menyambut program ini. Sekaligus, kami juga mengundang BUMN dan perusahaan lain menggelar program ikatan kerja seperti ini," tandasnya.