Konflik di Timteng, Kemenhaj Cianjur Imbau Travel Tunda Pemberangkatan Umrah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KONDISI konflik di Timur Tengah cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah umrah. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat pun merespons kondisi tersebut untuk mengantisipasi dampaknya.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Cianjur, Herriyanto, mengaku sudah berkoordinasi dengan semua layanan travel di Kabupaten Cianjur. Pada prinsipnya, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau agar pihak travel sementara waktu menunda pemberangkatan jemaah umrah di tengah situasi yang sedang memanas di Timur Tengah.
"Kami sudah mengimbau pihak travel agar menunda terlebih dulu keberangkatan umrah," kata Herriyanto, Kamis (5/3).
Namun, lanjut Herriyanto, Kementerian Haji dan Umrah sebatas memberikan imbauan. Artinya, kebijakan pemberangkatan dikembalikan lagi kepada masing-masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
"Mungkin ada (PPIU) yang sudah booking tiket, hotel, dan lain-lain. Nah itu dikembalikan lagi kepada PPIU," ungkap dia.
Dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, kata Herriyanto, negara tentu harus hadir untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara. Termasuk memastikan ibadah umrah yang dilaksanakan jemaah bisa berjalan aman dan lancar.
"Di sini negara hadir untuk menjaga keselamatan dan menjaga agar jemaah bisa melaksanakan ibadah umrah dengan khusyuk, aman, dan lancar," pungkasnya. (BB/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved