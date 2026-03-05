Konflik di Timteng, Kemenhaj Cianjur Imbau Travel Tunda Pemberangkatan Umrah

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Cianjur, Herriyanto.(MI/Benny Bastiandi)

KONDISI konflik di Timur Tengah cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah umrah. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat pun merespons kondisi tersebut untuk mengantisipasi dampaknya.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Cianjur, Herriyanto, mengaku sudah berkoordinasi dengan semua layanan travel di Kabupaten Cianjur. Pada prinsipnya, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau agar pihak travel sementara waktu menunda pemberangkatan jemaah umrah di tengah situasi yang sedang memanas di Timur Tengah.

"Kami sudah mengimbau pihak travel agar menunda terlebih dulu keberangkatan umrah," kata Herriyanto, Kamis (5/3).

Namun, lanjut Herriyanto, Kementerian Haji dan Umrah sebatas memberikan imbauan. Artinya, kebijakan pemberangkatan dikembalikan lagi kepada masing-masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Mungkin ada (PPIU) yang sudah booking tiket, hotel, dan lain-lain. Nah itu dikembalikan lagi kepada PPIU," ungkap dia.

Dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, kata Herriyanto, negara tentu harus hadir untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara. Termasuk memastikan ibadah umrah yang dilaksanakan jemaah bisa berjalan aman dan lancar.

"Di sini negara hadir untuk menjaga keselamatan dan menjaga agar jemaah bisa melaksanakan ibadah umrah dengan khusyuk, aman, dan lancar," pungkasnya. (BB/E-4)