Pemkab Bandung Tekan Kenaikkan Harga Sembako jelang Lebaran

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kabupaten Bandung mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Lebaran 2026. Langkah ini diambil dengan menggelar operasi pasar murah (OPM) bersubsidi dan Bazar Ramadan guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung Soreang ini dibuka langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kamis (5/3) di Lapangan Upakarti, Soreang.
Dadang menegaskan intervensi pemerintah sangat diperlukan saat tren harga pangan cenderung naik seperti di tengah bulan suci ini.
"Kegiatan Bazaar Ramadan dan OPM bersubsidi tahun 2026 ini manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini adalah instrumen penting kami dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang Idul Fitri saat permintaan kebutuhan pokok melonjak," tambahnya.
Dalam OPM kali ini, Pemkab Bandung memberikan subsidi yang cukup signifikan untuk meringankan beban warga. Satu paket sembako yang berisi 5 kg beras premium, 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu dipatok dengan harga jauh di bawah pasar.
Jika harga normal paket tersebut mencapai Rp164 ribu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp81 ribu sehingga masyarakat hanya perlu menebus paket tersebut seharga Rp83 ribu.
"Saya sudah instruksikan Disperdagin dan seluruh kepala OPD agar memperbanyak kegiatan operasi pasar murah. Kita harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi tetap terkendali," tegasnya.
Inflasi
Hingga saat ini, angka inflasi di Kabupaten Bandung tercatat di level 3,01,%. Angka tersebut diklaim masih berada di bawah rata-rata nasional maupun provinsi sehingga menunjukkan efektivitas koordinasi perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga di pasar.
Tak hanya fokus pada komoditas pangan, OPM yang berlangsung hingga 8 Maret ini juga menjadi panggung bagi 144 pelaku industri kecil menengah (IKM) dan UMKM lokal.
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugerah menyatakan bazar ini bertujuan memutar roda ekonomi kerakyatan.
"Bazar ini merupakan agenda rutin bersama Dekranasda untuk mempromosikan produk lokal sekaligus menjaga ketersediaan barang. Selain belanja murah, kami juga menghadirkan layanan publik mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)," katanya.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bandung optimistis visi Kabupaten Bandung yang 'Bedas' (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) dapat terus dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
"Terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global saat ini," tegas Dicky.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
