Perbaikan Jalan di Majalengka Ditargetkan Selesai sebalum Arus Mudik

Aktivitas perbaikan jalan terus dilakukan di wilayah Kabupaten Majalengka.(MI/NURUL HIDAYAH)

PEMERINTAH Kabupaten Majalengka mempercepat perbaikan infrastruktur jalan penunjang arus mudik Lebaran 2026.

“Sekarang sudah mulai perbaikan. Kita kejar sebelum Lebaran sudah selesai,” tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman, Kamis (5/3).

Dia menjelaskan, total panjang jalan yang diperbaiki mencapai 117 kilometer dengan alokasi anggaran sebesar Rp143 miliar. Proses pengadaan dilakukan secara langsung agar pengerjaan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Namun, lanjutnya, percepatan proyek pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berorientasi pada waktu.

“Kami ingatkan kepada pengusaha dan kontraktor agar menjaga integritas serta tidak bermain-main dalam pelaksanaan proyek. Kualitas tetap diutamakan,” tutur Eman.

Pengusaha diminta untuk menjaga kepercayaan publik dengan menjaga kualitas dan tidak boleh ada praktik diperjualbelikan atau main tangan.

Saat ini, perbaikan sudah mulai berjalan di sejumlah titik. Alat berat dan para pekerja terlihat melakukan tambal sulam hingga peningkatan struktur jalan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Kami berharap perbaikan ini tidak hanya mendukung kelancaran arus kendaraan saat Lebaran, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” papar Eman.

Sementara itu dari Kabupaten Indramayu dilaporkan Polres Indramayu juga telah melakukan peninjauan kesiapan jalur arteri atau jalur pantura yang selama ini menjadi urat nadi bagi pemudik. Bahkan tidak hanya memantau kondisi jalan raya, sejumlah titik strategis akan menjadi tumpuan pelayanan. Di antaranya adalah Pos Pam Lingkar Lohbener serta Pos Terpadu UPPKB Losarang.

Peninjauan pun berlanjut ke lokasi lainnya seperti Pos Pam Jembatan Sewo, hingga Pos Pam Masjid Jami Miftahul Huda di wilayah Kecamatan Lohbener yang disiapkan secara khusus untuk melayani masyarakat.

“Selain infrastruktur, fokus utama kami juga mengantisipasi pemudik yang kelelahan,” tutur Kasi Humas Polres Indramayu, Ajun Komisaris Tarno.

Kelelahan fisik adalah pemicu utama kecelakaan lalu lintas. Sebagai solusinya, pihak kepolisian telah menyiapkan rest area yang terintegrasi dengan sejumlah masjid dan pos pengamanan yang nyaman di sepanjang jalur arteri pantura.