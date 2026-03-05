Perbaikan Jalan di Majalengka Ditargetkan Selesai sebalum Arus Mudik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kabupaten Majalengka mempercepat perbaikan infrastruktur jalan penunjang arus mudik Lebaran 2026.
“Sekarang sudah mulai perbaikan. Kita kejar sebelum Lebaran sudah selesai,” tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman, Kamis (5/3).
Dia menjelaskan, total panjang jalan yang diperbaiki mencapai 117 kilometer dengan alokasi anggaran sebesar Rp143 miliar. Proses pengadaan dilakukan secara langsung agar pengerjaan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Namun, lanjutnya, percepatan proyek pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berorientasi pada waktu.
“Kami ingatkan kepada pengusaha dan kontraktor agar menjaga integritas serta tidak bermain-main dalam pelaksanaan proyek. Kualitas tetap diutamakan,” tutur Eman.
Pengusaha diminta untuk menjaga kepercayaan publik dengan menjaga kualitas dan tidak boleh ada praktik diperjualbelikan atau main tangan.
Saat ini, perbaikan sudah mulai berjalan di sejumlah titik. Alat berat dan para pekerja terlihat melakukan tambal sulam hingga peningkatan struktur jalan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan cukup parah.
“Kami berharap perbaikan ini tidak hanya mendukung kelancaran arus kendaraan saat Lebaran, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” papar Eman.
Sementara itu dari Kabupaten Indramayu dilaporkan Polres Indramayu juga telah melakukan peninjauan kesiapan jalur arteri atau jalur pantura yang selama ini menjadi urat nadi bagi pemudik. Bahkan tidak hanya memantau kondisi jalan raya, sejumlah titik strategis akan menjadi tumpuan pelayanan. Di antaranya adalah Pos Pam Lingkar Lohbener serta Pos Terpadu UPPKB Losarang.
Peninjauan pun berlanjut ke lokasi lainnya seperti Pos Pam Jembatan Sewo, hingga Pos Pam Masjid Jami Miftahul Huda di wilayah Kecamatan Lohbener yang disiapkan secara khusus untuk melayani masyarakat.
“Selain infrastruktur, fokus utama kami juga mengantisipasi pemudik yang kelelahan,” tutur Kasi Humas Polres Indramayu, Ajun Komisaris Tarno.
Kelelahan fisik adalah pemicu utama kecelakaan lalu lintas. Sebagai solusinya, pihak kepolisian telah menyiapkan rest area yang terintegrasi dengan sejumlah masjid dan pos pengamanan yang nyaman di sepanjang jalur arteri pantura.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved