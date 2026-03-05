Dukung UMKM, Bank Mandiri Hadirkan Transaksi Digital Terintegrasi di Trademark Market 2026

Gunting pita sebagai tanda pembukaan Trademark Market 2026 di Kota Bandung dilakukan (mulai dari kiri), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar Muhammad Nur, Regional CEO Bank Mandiri Region VI Jawa Barat, Nila Mayta Dwi Rihandjani dan CEO Trademark Market(MI/SUMARIYADI)

KERJA pemberdayaan UMKM dan sektor ritel terus dilakukan Bank Mandiri Jawa Barat. Salah satuny dilaksanakn dengan mendukung ajang Trademark Market 2026 yang digelar di Kota Bandung.

Dalam ajang ini, Bank Mandiri memberi dukungan sebagai official bank partner. "Ajang ini menjadi penegasan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor ritel dan UMKM," papar

Regional CEO Bank Mandiri Region VI Jawa Barat, Nila Mayta Dwi Rihandjani, Kamis (5/3).

Trademark Market 2026 digelar pada 5-8 Maret dan 12-15 Maret 2026 di Trans Convention Centre, Kota Bandung. Mengusung tema “Biggest and The Longest”, kegiatan ini menghadirkan lebih dari 150 local brand dan UMKM dari seluruh Indonesia.

Terdapat berbagai kategori usaha, mulai dari Fashion & Modest Wear, Beauty & Skincare, Lifestyle & Accessories, hingga Food &

Beverages.

Lebih jauh Nila menyatakan ajang ini menjadi platform strategis bagi ratusan pelaku UMKM dan industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan exposure produk, serta memperkuat branding

dan kolaborasi lintas ekosistem.

Kehadiran Bank Mandiri dalam ajang ini merupakan bagian dari strategi memperkuat sinergi ekosistem layanan secara terintegrasi.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri terus mendorong akselerasi yang bertumbuh melalui penguatan sektor ritel dan UMKM. Dukungan kami di Trademark Market 2026 menjadi wujud komitmen menghadirkan solusi transaksi digital yang aman, mudah, dan

andal guna menciptakan keunggulan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” tambahnya.

Dukungan Bank Mandiri diwujudkan melalui penyediaan berbagai kanal pembayaran digital seperti QRIS Livin’ by Mandiri, Mandiri Debit, Mandiri Kartu Kredit, dan Mandiri e-Money.

Kehadiran solusi pembayaran yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempercepat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi di seluruh area acara, sehingga menciptakan pengalaman belanja yang seamless bagi pengunjung.



Promo menarik



Sebagai bagian dari upaya memberikan nilai tambah, Bank Mandiri juga menghadirkan berbagai program promo menarik, antara lain cashback hingga Rp30.000 untuk transaksi menggunakan QRIS Livin’ by Mandiri, bonus voucher hingga Rp100.000 untuk transaksi Kartu Kredit, serta kesempatan mendapatkan hadiah eksklusif tiket liburan ke luar negeri bagi jastipers dengan kategori Best Transactor.

Program ini tidak hanya mendorong peningkatan transaksi, tetapi juga memperluas literasi dan adopsi transaksi digital di masyarakat.

Trademark Market 2026 turut menghadirkan beragam aktivitas seperti talkshow, promo dan diskon spesial dari tiap brand, hadiah menarik, hingga stage activity yang melibatkan berbagai komunitas dan ratusan jastiper dari seluruh Indonesia.

Kehadiran jastiper menjadi solusi belanja jarak jauh yang aman, terpercaya, dan transparan, sehingga memperluas akses pasar

bagi brand lokal dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Melalui partisipasi ini, Bank Mandiri optimistis dapat terus memperkuat perannya dalam membangun sinergi yang terintegrasi antara sektor keuangan dan pelaku industri kreatif. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ritel yang inklusif, inovatif, dan

berkelanjutan, sekaligus menghadirkan nilai tumbuh bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata,” tambah Nila.

Trademark Market 2026 berlangsung pada pukul 09.00–22.00 WIB di Trans Convention Centre, Bandung.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui bmri.id/trademarkbdg2026 dan bmri.id/jastipersTrademarkbdg26.