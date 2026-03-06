Cirebon Power Tetap Pasok Listrik ke PLN saat Idul Fitri

Aktivitas pendistribusian batu bara di kawasan Cirebon Power.(MI/NURUL HIDAYAH)

CIREBON Power menjamin tetap memasok listrik ke PLN termasuk saat Idul Fitri. Sekali pun pasokan batu bara berkurang, pasokan listrik untuk masyarakat tetap aman.

Seperti diketahui pada awal 2026 terjadi kelangkaan batu bara yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memangkas target produksi dari 790 juta ton pada 2025 menjadi hanya sekitar 600 juta ton tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan harga global dan memprioritaskan kebutuhan domestik.

“Kondisi ini berdampak pada ketersediaan batu bara yang berkurang. Juga bisa menyebabkan pasokan listrik yang berkurang. Namun kami tidak berharap itu sampai terjadi,” tutur Wakil Direktur Utama Cirebon Power, Joseph Pangalila, Kamis (5/2) sore.

Cirebon Power, lanjutnya, telah merasakan berkurangnya stok batu bara sejak tahun lalu.

“Rendahnya harga DMO batu bara juga menjadi salah satu factor penyebab kondisi saat ini terjadi,” paparnya.

Untuk itu pihaknya pun meminta keberpihakan pemerintah untuk menambah pasokan batu bara ke pembangkit listrik.

“Kami sedang menunggu langkah pemerintah yang sedang berbicara dengan supplier untuk menyediakan pasokan batu bara ke pembangkit listrik,” lanjut Joseph.

Saat ini, stok batu bara yang dimiliki Cirebon Power sebagian untuk sepuluh hari ke depan dan sebagian stok lainnya kurang dari sepuluh hari.

Didesain untuk batu bara



Pada kesempatan yang sama Joseph pun memastikan bahwa tidak ada bahan bakar lain yang bisa menggantikan PLTU Cirebon beroperasi.

“PLTU Cirebon telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama,” tutur Joseph.

Bahkan jenisnya pun telah ditentukan dan bila mengganti batu bara yang berbeda jenis tidak akan bisa dilakukan. Setiap batu bara punya spesifikasi masing-masing. Setiap pembangkit menggunakan batu bara dengan spesifikasi berbeda.

Saat disinggung mengenai pasokan listrik ke PLN pada Lebaran 2026 di tengah keterbatasan pasokan batu bara, Joseph meyakinkan tetap aman.

“Masyarakat tak perlu mencemaskannya. Idul Fitri aman, biasanya kan menjelang lebaran juga banyak pabrik tutup, sehingga suplai listrik pun berkurang banyak," katanya.

Cirebon Power saat ini mengelola dua unit pembangkit, yakni PLTU Cirebon 1 dan PLTU Cirebon 2. Kedua unit pembangkit itu sampai kini mampu beroperasi baik sepanjang 2025 dan berkontribusi dalam penyediaan energi listrik nasional.

"Sepanjang 2025, kedua pembangkit milik Cirebon Power beroperasi dengan baik, berhasil mengembangkan keandalan pembangkit, dan meningkatkan kontribusi dalam penyediaan energi listrik nasional," paparnya.

Pada akhir Februari 2026, PLTU Cirebon 2 menyelesaikan proses pemeliharaan fasilitas atau Major Overhaul (MOH) tipe C sesuai target. Proses pemeliharaan itu berjalan lancar tanpa insiden, sehingga perusahaan kini mencatatkan pencapaian 4,9 juta jam kerja aman (safe man hours).