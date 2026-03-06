Tebar Kebahagiaan Ramadan, bank bjb syariah Santuni Anak Yatim, Perkuat Kebersamaan

Manajemen bank bjb syariah menyerahkan santunan untuk anak yatimm saat bulan Ramadan.(ISTIMEWA)

KEBAIKAN terus digelorakan pada Ramadan 1447 H ini. Salah satunya oleh bank bjb syariah yang melaksanakan kegiatan santunan untuk anak yatim.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.Pemberian santunan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya anak-

anak yatim di lingkungan sekitar wilayah operasional bank bjb syariah," ungkap Direktur Utama bank bjb syariah, Arief Setyahadi.

Santunan diberikan kepada yayasan yatim piatu yang berlokasi di seluruh

wilayah jaringan kantor bank bjb syariah. Bantuan diserahkan langsung oleh jajaran Direksi bank bjb syariah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak awal Ramadan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berbagi kebahagiaan serta mempererat hubungan dengan masyarakat di berbagai daerah.

Santunan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan dan upaya berbagi

kebahagiaan di bulan penuh berkah, sekaligus mempererat silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat. Momentum Ramadan dimanfaatkan untuk

meneguhkan nilai berbagi, kebersamaan, dan solidaritas sosial.

Arief mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami berharap kehadiran kami di tengah mereka bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga menghadirkan rasa kebersamaan dan harapan bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam menatap masa depan,” tambahnya.



Ruang dialog manajemen dan karyawan



Selain kegiatan santunan, rangkaian agenda Ramadan ini juga diisi dengan sharing session antara jajaran manajemen dan karyawan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan penguatan nilai-nilai perusahaan, sekaligus sarana untuk membangun kebersamaan dan semangat kerja yang selaras.

Sharing session tersebut dilaksanakan di seluruh kantor cabang bank bjb syariah, sehingga seluruh insan perusahaan dapat berpartisipasi secara langsung.

Melalui forum ini, manajemen menyampaikan arah strategis perusahaan, motivasi kerja, serta pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Melalui rangkaian kegiatan Ramadan ini, bank bjb syariah berharap semangat kepedulian, kebersamaan, dan sinergi dapat terus tumbuh serta menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.