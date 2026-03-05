Ramadan Bangun Kepedulian Sosial, DETA Gelar Santunan Yatim

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Membangun kepedulian sosial secara nyata kepada generasi penerus bangsa adalah komitmen yang patut dijaga. Mewujudkan hal tersebut, PT Deta Graha Mulya (DETA) menggelar santunan 33 anak yatim dalam sebuah acara penuh kehangatan bertajuk "Berbagi Kebahagiaan Merajut Asa", di kantor DETA, Jl. Cipinang No. 48, Jakarta Timur, kemarin. Melalui keterangannya hari ini menyebutkan kegiatan ini menghadirkan keceriaan bagi 33 anak dari panti asuhan Yayasan Seiya Sekata dan anak yatim dari lingkungan sekitar.

Diinisiasi langsung Managing Director Deta, acara ini mengusung konsep penggalangan dana yang kreatif. Selain menyalurkan amanah dana dari para donatur yang mempercayakan niat baiknya kepada perusahaan, Tim Deta juga menggelar lelang baju bekas layak pakai bertajuk "Ramadhan Thrift & Share". Langkah ini patut diapresiasi karena memadukan kegiatan sosial dengan kampanye peduli lingkungan. Mengajak publik berdonasi lewat thrifting adalah terobosan cerdas yang membuat niat baik ini memiliki dampak yang lebih luas.

Lewat “Ramadhan Thrift & Share”, DETA menjual baju bekas layak pakai dengan menggunakan platform media sosial (medsos). Dengan memanfaatkan fitur live di media sosial, DETA berhasil menggapai masyarakat luas untuk turut membeli produk baju yang mereka jual.

Hasilnya, banyak orang berminat untuk membeli, dan hasil penjualan tersebut disumbangkan 100% untuk panti asuhan Yayasan Seiya Sekata. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan dukungan emosional dan bimbingan spiritual kepada anak-anak panti asuhan yang kerap menghadapi keterbatasan.

Rangkaian acara dikemas secara edukatif dan menghibur, diawali dengan penyambutan hangat, lalu dilanjutkan dengan sholat dan doa bersama untuk memohon keberkahan. “Anak-anak Yayasan Seia Sekata harus senantiasa belajar dan terus belajar, terutama dalam pelajaran agama Islam. Ilmu adalah bekal masa depan juga cahaya kehidupan. Lewat program santunan ini, DETA hadir sebagai bentuk kepedulian kepada sesama khususnya kalangan yatim," kata Alpvy Ramadhan, selaku Managing Director DETA.

Melalui kuis Asmaul Husna, lanjut Alpvy Ramadhan, serta nama-nama nabi dan rasul yang diadakan, ia berharap anak-anak semakin termotivasi untuk belajar lebih giat. Ia turut memberikan hadiah kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat dalam menuntut ilmu. Suasana semakin membaur lewat sesi permainan interaktif dan penyampaian motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak dalam meraih masa depan. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penuh haru melalui pembagian hadiah, santunan, dan foto bersama. (H-2)