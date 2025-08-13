Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Harga Beras di Subang Melambung, Penjualan Menurun hingga 50%

Reza Sunarya
13/8/2025 18:52
Harga Beras di Subang Melambung, Penjualan Menurun hingga 50%
Pedagang beras di pasar tradisional Kabupaten Subang.(MI/REZA SUNARYA)

GENCARNYA operasi pasar oleh sejumlah instansi ternyata tidak berdampak pada harga beras di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tingginya harga gabah di tingkat petani, membuat harga beras melambung.

Pedagang beras di sejumlah Pasar Tradisional  di Kabupaten Subang, Jawa Bara, mengeluhkan menurunnya pembelian beras oleh konsumen. Melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan penjual beras  menurun hingga 50%.

"Akibat harga beras naik, saat ini pembeli beras di pasar tradisional Subang menurun drastis hingga 50%," kata Ade, pedagang beras di Pasar Pamanukan, Subang, Rabu (13/8).

Baca juga : Harga Beras Meroket, Relawan Sandiuno Buka Bazar Sembako Murah di Subang

Menurut dia, naiknya harga beras membuat masyarakat membeli beras secara eceran atau ngeteng. Tidak beli per karung seperti sebelum naiknya harga beras yang terjadi sejak hampir dua pekan lalu.

Terkait pasokan, Ade menyebutkan sejauh ini pasokan beras masih normal. Hanya saja harganya naik mencapai Rp800 ribu per kwintal.

"Harga beras sudah naik kisaran Rp1.000-Rp1.500 per kilogram. Harga beras premium saat ini mencapai Rp15.500-Rp16.000 dari sebelumnya hanya Rp14.000. Untuk beras medium saat ini harganya tembus Rp13.000 mengalami kenaikan sekitar Rp1.000. Harga beras biasa atau beras kualitas rendah saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram," tambahnya.

Para Pedagang beras berharap pemerintah bisa menurunkan harga gabah di tingkat petani agar bisa ditekan dan kembali normal.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved