Harga Beras di Subang Melambung, Penjualan Menurun hingga 50%

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
GENCARNYA operasi pasar oleh sejumlah instansi ternyata tidak berdampak pada harga beras di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tingginya harga gabah di tingkat petani, membuat harga beras melambung.
Pedagang beras di sejumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Subang, Jawa Bara, mengeluhkan menurunnya pembelian beras oleh konsumen. Melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan penjual beras menurun hingga 50%.
"Akibat harga beras naik, saat ini pembeli beras di pasar tradisional Subang menurun drastis hingga 50%," kata Ade, pedagang beras di Pasar Pamanukan, Subang, Rabu (13/8).
Menurut dia, naiknya harga beras membuat masyarakat membeli beras secara eceran atau ngeteng. Tidak beli per karung seperti sebelum naiknya harga beras yang terjadi sejak hampir dua pekan lalu.
Terkait pasokan, Ade menyebutkan sejauh ini pasokan beras masih normal. Hanya saja harganya naik mencapai Rp800 ribu per kwintal.
"Harga beras sudah naik kisaran Rp1.000-Rp1.500 per kilogram. Harga beras premium saat ini mencapai Rp15.500-Rp16.000 dari sebelumnya hanya Rp14.000. Untuk beras medium saat ini harganya tembus Rp13.000 mengalami kenaikan sekitar Rp1.000. Harga beras biasa atau beras kualitas rendah saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram," tambahnya.
Para Pedagang beras berharap pemerintah bisa menurunkan harga gabah di tingkat petani agar bisa ditekan dan kembali normal.
Aksi itu merupakan respon dari kejahatan genosida yang semakin gencar dilakukan oleh zionis Israel.
MAHASISWA Program Studi (Prodi) Teknik Logistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Nai’la Nursyifa, berhasil mengembangkan pendekatan pembelajaran inovatif.
Penambahan itu membuat jumlah ODHA mencapai 1.456 orang, dengan angka kematian 256 orang.
Kondisi cuaca akhir-akhir ini terus berubah-ubah. Dari sisi kesehatan, ini rentan memicu berbagai penyakit.
Serangan hama tikus musim tanam ini luar biasa. Petani sudah melakukan beragam cara untuk membasmi tikus, tapi serangannya justru semakin masif
Sumedang telah melaksanakan delapan aksi konvergensi selama 2024 untuk menekan angka stunting.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan CKG ini
Sekolah Rakyat memadukan beragam program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kedua perusahaan sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemanfaatan bangunan milik PT Pos Indonesia.
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
SPSI menilai langkah ini bisa menghilangkan disparitas upah di wilayah Jawa Barat
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
Saat ini ada tren beberapa keluarga rentan menjadi pendorong untuk korupsi.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved