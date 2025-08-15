Sesar Lembang Bergerak, Tiga Desa di Bandung Barat Terguncang

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat menyatakan gempa bumi akibat Sesar Lembang tak memicu kerusakan bangunan atau lahan pertanian milik masyarakat.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Guncangan gempa berada area perkebunan warga di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan titik koordinat 6.81 Lintang Selatan 107.53 Bujur Timur.
Tidak adanya kerusakan terungkap berdasarkan hasil peninjauan ke sejumlah area, Jumat (15/8).
"Pasca kejadian gempa, BPBD berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, hasilnya tidak ada kerusakan," kata petugas lapangan BPBD Bandung Barat, Suheri, saat dikonfirmasi.
BPBD menyebutkan dampak gempa bumi dirasakan oleh warga di tiga desa di Kecamatan Cisarua yaitu Desa Pasirlangu, Pasirhalang dan Tugumukti. Mereka mengalami guncangan seperti truk besar lewat di depan rumah.
"Sudah kita asesmen, jadi ada 3 tiga desa yang merasakan yaitu Pasirlangu, Pasirhalang dan Tugumukti. Tapi alhamdulillah tidak sampai merusak atau menyebabkan korban," tuturnya.
Hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tektonik ini memiliki kedalaman 19 kilometer dengan skala intensitas II - III MMI.
BPBD mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang menyesatkan. "Gempa bumi tak bisa diprediksi tetapi masyarakat juga patut mewaspadai," tandas Suheri.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
