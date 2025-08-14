LMP Jaga Marwah Merah Putih, Kibarkan Bendera di Tebing Gunung Masigit Bandung Barat

Ketua Umum Laskar Merah Putih HM Arsyad Cannu bersama Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail setelah pengibaran bendera Merah Putih.(ISTIMEWA)

MENYAMBUT Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, semangat merah putih menggema dari ketinggian.

Laskar Merah Putih (LMP), organisasi yang berkomitmen menjaga nilai-nilai kebangsaan, melakukan aksi heroik dengan mengibarkan bendera Merah Putih raksasa di tebing curam Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (14/8).

Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.

Terbentang di antara jurang dan tebing, sang Saka Merah Putih berkibar megah mengingatkan bangsa bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, dan harus dijaga dengan semangat yang sama.

Ketua Umum Laskar Merah Putih HM Arsyad Cannu menegaskan aksi ini bukan hanya seremoni peringatan, melainkan wujud nyata dari pengabdian terhadap Indonesia.

"Pengibaran bendera di lokasi ekstrem seperti tebing bukan pertunjukan biasa. Ini bentuk perlawanan terhadap lunturnya semangat nasionalisme. Kita tunjukkan, bahwa merah putih adalah harga mati,” tegasnya.

Dia juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh pengurus LMP dari tingkat mada, cabang hingga ranting di seluruh Indonesia untuk mengibarkan Merah Putih serentak pada momen kemerdekaan tahun ini.

"Tidak ada bendera lain yang boleh berkibar! Copot jika perlu, dan jangan takut. Saya bertanggung jawab menjaga marwah Merah Putih di mana pun LMP berada,” tegas Arsyad, yang disambut riuh tepuk tangan massa.

Aksi patriotik ini mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail yang turut hadir menyaksikan langsung pembentangan bendera.

“Ini bukan hanya pembentangan bendera, tapi penguatan kembali semangat merah putih dan nilai-nilai Pancasila. Saya apresiasi LMP yang telah menunjukkan aksi nyata untuk NKRI. Kami beri dukungan penuh,” ujar Jeje.

Acara pengibaran bendera juga dihadiri perwakilan Pemprov Jawa Barat, TNI, Polri, serta pengurus LMP dari berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Papua, Babel, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan perwakilan Marcan se-Jabar.

Momen langka ini disambut haru warga sekitar yang antusias memadati lokasi. Banyak yang mengabadikan pengibaran tersebut, menjadikannya pengingat visual atas pentingnya menjaga semangat persatuan, khususnya di tengah tantangan kebangsaan masa kini.

"Tebing Gunung Masigit yang biasanya sunyi, berubah jadi saksi semangat tak tergoyahkan dari anak bangsa yang mencintai Tanah Air. Kami tak hanya mengibarkan bendera, tetapi juga mengibarkan harapan, tekad, dan janji untuk terus setia menjaga Indonesia," pungkas Arsyad