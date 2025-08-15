Dengarkan Pidato Presiden, Forkopimda Kota Bandung Dukung Kemerdekaan Palestina

DPRD Kota Bandung gelar Rapat Paripurna dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto(MI/NAVIANDRI)

DPRD Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.

Dalam rapat itu juga menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina melalui pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat sebagaimana disampaikan presiden dalam pidato kenegaraan.

Farhan menyoroti dua program yang dinilai sangat penting bagi masyarakat, yakni Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBK). Pemkot mendukung semua program prioritas dari pemerintah pusat, termasuk Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis.

"Di Kota Bandung, Sekolah Rakyat belum ada pembangunan baru sejak dibangunnya fasilitas oleh Kementerian Sosial di Jalan Pajajaran.

Saat ini, kami telah mengusulkan 162 sekolah untuk berbagai tingkatan SD hingga SMP,” ungkapnya.

Terkait isi pidato Presiden, Farhan menilai ada dua poin strategis dalam hal kedaulatan dan diplomasi luar negeri. Pertama, ajakan untuk bergabung dalam BRICS yang dianggap sebagai langkah diplomasi ekonomi berani. Kedua, komitmen konsisten Presiden untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

“BRICS adalah blok ekonomi yang selama ini cenderung dihindari Indonesia, tetapi Presiden memilih untuk bergabung. Ini langkah diplomasi ekonomi yang berani, dan kami siap mendukung. Selain itu, beliau sangat tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang menjadi bagian penting dari kedaulatan bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, memimpin agenda khusus pembacaan pernyataan bersama DPRD Kota Bandung terkait kepedulian atas tragedi kemanusiaan di Palestina.

"Penderitaan rakyat Palestina telah berlangsung bertahun-tahun, meninggalkan luka mendalam dan kesulitan besar bagi keluarga serta komunitas di sana," jelasnya.

Sebelum pembacaan pernyataan, rapat menyaksikan tayangan dokumentasi tentang tragedi kemanusiaan di Palestina. Selanjutnya, naskah pernyataan bersama dibacakan oleh Asep Mulyadi.

Dalam pernyataan bersama bernomor HM 01/0428-DPRD-8-2025 tersebut, DPRD Kota Bandung menyampaikan tiga poin sikap, yakni :

1. Mengutuk segala bentuk penjajahan dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina sesuai amanat UUD 1945.

2. Mendorong pemerintah pusat memperkuat peran diplomasi internasional agar bantuan kemanusiaan segera masuk ke Gaza.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan semangat membela kemanusiaan Palestina sebagai inspirasi dalam membangun Kota Bandung.