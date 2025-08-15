Dengarkan Pidato Presiden, Forkopimda Kota Bandung Dukung Kemerdekaan Palestina

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DPRD Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.
Dalam rapat itu juga menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina melalui pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat sebagaimana disampaikan presiden dalam pidato kenegaraan.
Farhan menyoroti dua program yang dinilai sangat penting bagi masyarakat, yakni Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBK). Pemkot mendukung semua program prioritas dari pemerintah pusat, termasuk Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis.
"Di Kota Bandung, Sekolah Rakyat belum ada pembangunan baru sejak dibangunnya fasilitas oleh Kementerian Sosial di Jalan Pajajaran.
Saat ini, kami telah mengusulkan 162 sekolah untuk berbagai tingkatan SD hingga SMP,” ungkapnya.
Terkait isi pidato Presiden, Farhan menilai ada dua poin strategis dalam hal kedaulatan dan diplomasi luar negeri. Pertama, ajakan untuk bergabung dalam BRICS yang dianggap sebagai langkah diplomasi ekonomi berani. Kedua, komitmen konsisten Presiden untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“BRICS adalah blok ekonomi yang selama ini cenderung dihindari Indonesia, tetapi Presiden memilih untuk bergabung. Ini langkah diplomasi ekonomi yang berani, dan kami siap mendukung. Selain itu, beliau sangat tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang menjadi bagian penting dari kedaulatan bangsa,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, memimpin agenda khusus pembacaan pernyataan bersama DPRD Kota Bandung terkait kepedulian atas tragedi kemanusiaan di Palestina.
"Penderitaan rakyat Palestina telah berlangsung bertahun-tahun, meninggalkan luka mendalam dan kesulitan besar bagi keluarga serta komunitas di sana," jelasnya.
Sebelum pembacaan pernyataan, rapat menyaksikan tayangan dokumentasi tentang tragedi kemanusiaan di Palestina. Selanjutnya, naskah pernyataan bersama dibacakan oleh Asep Mulyadi.
Dalam pernyataan bersama bernomor HM 01/0428-DPRD-8-2025 tersebut, DPRD Kota Bandung menyampaikan tiga poin sikap, yakni :
1. Mengutuk segala bentuk penjajahan dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina sesuai amanat UUD 1945.
2. Mendorong pemerintah pusat memperkuat peran diplomasi internasional agar bantuan kemanusiaan segera masuk ke Gaza.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan semangat membela kemanusiaan Palestina sebagai inspirasi dalam membangun Kota Bandung.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
