Rayakan HUT RI, PT GNI Gelar Rangkaian Kegiatan 17 Agustus

Kegiatan perlombaan dalam rangka perayaan 17 Agustus di PT GNI.(MI/HO)

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang berlangsung meriah di site PT GNI pada Minggu (17/8). Perusahaan yang beroperasi di Morowali Utara ini menggelar upacara bendera dan beragam lomba kebersamaan yang diikuti oleh ratusan karyawan.

Acara dibuka dengan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih. Upacara yang diikuti oleh ratusan karyawan hingga jajaran manajemen tersebut berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat persatuan.

Dalam sambutannya, Pimpinan Manajemen Site PT GNI Li Kaiguo menyampaikan bahwa perusahaan senantiasa menekankan budaya korporasi yang berlandaskan pada nilai “perpaduan budaya, persatuan, dan kemajuan bersama”.

Dia juga berharap setiap karyawan mampu menjalin komunikasi yang baik, mengutamakan kepentingan bersama, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terus mendorong terjadinya perpaduan budaya, mempererat ikatan persaudaraan antar-karyawan, serta menjadikan PT GNI sebagai perusahaan modern yang harmonis, solid, dan penuh rasa kekeluargaan,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian, dengan rakyat yang ramah dan sederhana. Meski memiliki beragam budaya dan adat istiadat, rakyat Indonesia tetap mampu hidup rukun dan bersatu. Hal ini, menurutnya, merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia.

Selepas upacara, suasana beralih menjadi meriah dengan beragam perlombaan khas 17 Agustus. Ratusan karyawan turut ambil bagian dalam tarik tambang, balap karung, hingga gigit koin.

Kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana mempererat tali persaudaraan antarpekerja. Lomba-lomba dirancang agar melibatkan kerja sama tim, strategi, serta komunikasi yang baik—nilai yang sejalan dengan budaya kerja perusahaan.

PT GNI memaknai HUT ke-80 RI sebagai momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan bangsa dalam budaya kerja perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa persatuan, kerja sama, dan kedisiplinan merupakan kunci terciptanya lingkungan kerja yang aman, efisien, dan harmonis, serta menjadi pendorong utama bagi perkembangan berkelanjutan.



"Selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Semoga bangsa Indonesia semakin makmur dan jaya untuk selamanya!” ujar Li Kaiguo menutup sambutannya.

Perayaan HUT ke-80 RI di site PT GNI tahun ini berlangsung khidmat, meriah, sekaligus sarat makna. Dengan mengawali hari melalui upacara bendera yang penuh penghormatan dan dilanjutkan dengan lomba-lomba yang menjunjung tinggi kebersamaan, PT GNI berhasil menghadirkan nuansa kemerdekaan yang membangkitkan rasa bangga dan persatuan di kalangan karyawan.

Melalui kegiatan ini, PT GNI menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan nilai-nilai kemerdekaan sebagai pedoman, sehingga semangat merah putih tidak hanya dirayakan setiap 17 Agustus, tetapi juga diwujudkan dalam setiap usaha dan kerja keras sepanjang tahun. (Z-1)